Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як легко та швидко приготувати бананові оладки. Вони ідеально підійдуть для сніданку тим, хто дотримується дієти. Зберігайте рецепт у свою скарбничку та худніть смачно!
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Бананові оладки: покроковий рецепт приготування
Інгредієнти
- Банан – 180 грамів;
- Яйця – 2 штуки;
- Борошно пшеничне цільнозернове – 40 грамів;
- Замінник цукру та сіль – на смак.
Як приготувати бананові оладки
- Розімніть банан виделкою, додайте яйця та борошно – усе перемішайте.
- Посоліть на смак.
- Випікайте оладки на повільному вогні без олії.
- Подавати можна з йогуртом або сметаною.
Смачного!
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