Что нового приготовить в пост: рецепт вкусного картофельного салата
В Великий пост список разрешенных продуктов ограничен. Однако это совсем не значит, что блюда должны быть скучными и однообразными.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Каждый хочет побаловать себя чем-то вкусным. Рецептом отличного салата с картофелем поделилась тренер Марина Боржемская.
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Сегодня будет очень вкусный картофельный салат. Он не требует много времени и очень прост в приготовлении,
– отметила Боржемская.
Что понадобится:
- Картофель – 800 грамм.
- Лук – 100 грамм.
- Маринованные огурцы – 150 грамм.
- Вода – 350 грамм.
- Уксус – 1 чайная ложка.
- Горчица – 0,5 чайной ложки.
- Растительное масло – 0,5 стакана.
- Сахар – щепотка.
Простой салат станет отличным блюдом в пост / Фото Pixabay
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Как готовить
- Отвариваем картофель, нарезаем ломтиками.
- Готовим заливку: в воде размешиваем сахар, соль, специи, уксус и половину растительного масла. Заливаем теплый картофель и перемешиваем.
- Добавляем нарезанные огурцы и лук, перемешиваем и оставляем на час.
- Вливаем оставшееся масло и добавляем зелень.
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