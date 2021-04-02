Що нового приготувати в піст: рецепт смачного картопляного салату
У Великий піст перелік дозволених продуктів обмежений. Однак це зовсім не означає, що страви повинні бути нудними і одноманітними.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Кожен хоче побалувати себе чимось смачним. Рецептом відмінного салату з картоплею поділилася тренерка Марина Боржемська.
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Сьогодні буде дуже смачний картопляний салат. Він не вимагає багато часу і дуже простий ву приготуванні,
– зазначила Боржемська.
Що знадобиться:
- Картопля – 800 грамів.
- Цибуля – 100 грамів.
- Мариновані огірки – 150 грамів.
- Вода – 350 грамів.
- Оцет – 1 чайна ложка.
- Гірчиця – 0,5 чайної ложки.
- Олія – 0,5 склянки.
- Цукор – щіпка.
Простий салат стане відмінною стравою в піст / Фото Pixabay
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Як готувати
- Відварюємо картоплю, нарізаємо скибочками.
- Готуємо заливку: у воді розмішуємо цукор, сіль, спеції, оцет і половину рослинного масла. Заливаємо теплу картоплю і перемішуємо.
- Додаємо нарізані огірки і цибуля, перемішуємо і залишаємо на годину.
- Вливаємо олію, яка залишилася, і додаємо зелень.
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