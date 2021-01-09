Хороший способ расслабиться после напряженного дня и отдохнуть – принять ванну. Чтобы ванна принесла не только удовольствие, но и пользу, бросьте в воду различные добавки.

Ванны с добавками могут помогать в лечении простуды, укреплять иммунитет и влиять на ваше настроение. О том, что добавить в воду, сообщает блог "Полезно на правильном питании" в Instagram.

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Имбирь



Ванна с имбирем поможет укрепить иммунитет / Фото Shkola Zhizni

Помогает укрепить иммунитет и предотвращать заболевания. Натрите имбирь на терке или разомните его специальным пестиком-мадлером. Так он максимально отдаст все полезные вещества, а вода будет иметь непревзойденный аромат.

Сливки и мед

Помогут сделать кожу увлажненной и нежной.

Морская соль

Расслабит мышцы, сделает кожу более упругой. Кроме морской соли, существует соль с магнием, или так называемый бишофит. Ванны с бишофитом помогают успокоить нервную систему и способствуют преодолению стресса.

Зеленый чай

Бодрит организм, восстанавливает его естественную силу.

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Лаванда



Существует множество различных добавок для того, чтобы снять стресс и успокоить нервную систему / Фото Korolevnam

Также успокаивает нервную систему. Ванна с лавандой – это настоящая ароматерапия, после которой кожа еще долго будет сохранять прекрасный запах.