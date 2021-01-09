Зняти стрес і зволожити шкіру: що додати в ванну – варіанти на кожен день
Хороший спосіб розслабитися після напруженого дня та відпочити – прийняти ванну. Аби ванна принесла не тільки задоволення, а й користь, киньте у воду різні додатки.
Ванни з додатками можуть допомагати в лікуванні застуди, зміцнювати імунітет та впливати на ваш настрій. Про те, що додати у воду, повідомляє блог "Корисно на правильному харчуванні" в Instagram.
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Імбир
Ванна з імбирем допоможе зміцнити імунітет / Фото Shkola Zhizni
Допомагає зміцнити імунітет та запобігати захворюванням. Натріть імбир на терці або розімніть його спеціальною товкачкою-мадлером. Так він віддасть всі корисні речовини, а вода матиме неперевершений аромат.
Вершки та мед
Допоможуть зробити шкіру зволоженою та ніжною.
Морська сіль
Розслабить м'язи, зробить шкіру більш пружною. Окрім морської солі, існує сіль з магнієм, або так званий бішофіт. Ванни з бішофітом допомагають заспокоїти нервову систему та сприяють подоланню стресу.
Зелений чай
Бадьорить організм, відновлює його природну силу.
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Лаванда
Існує чимало різних додатків для того, аби зняти стрес і заспокоїти нервову систему / Фото Korolevnam
Також заспокоює нервову систему. Ванна з лавандою – це справжня ароматерапія, після якої шкіра ще довго буде зберігати чудовий запах.
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