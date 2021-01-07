Фітнес та вагітність: як вправи можна виконувати
Тренування і вагітність часто сприймають, як взаємовиключні речі. Однак якщо не йти не рекорди, а спокійно розвивати м'язи – тренування принесуть користь. Звісно, потрібно виконувати вправи під наглядом досвідченого тренера.
Тренуватися у період вагітності можна, якщо немає медичних протипоказань. Про те, які вправи можна виконувати під час вагітності, повідомляє Академія Фітнесу в Instagram.
Цікаво Які бувають види животів та як їх позбутися: проста інструкція
Які вправи корисні для вагітних жінок:
1 триместр (1-12 тижні)
Потрібно зосередитися на вправах для укріплення м'язів тазу й спини. Але інтенсивні тренування допустимі тільки з дозволу лікаря.
Під час вагітності тренування не заборонені / Фото Pikabu
2 триместр (13-24 тижні)
Виконуйте вправи для усунення набряків та підтримання постави. Обов'язково уникайте перенавантаження та перерозтягування.
3 триместр (25-40 тижні)
Загальні навантаження потрібно знизити. Можна приділити увагу м'язам стоп, литкам, а також правильному диханню.
Потрібно уникати перерозтягування м'язів / Фото Psychologies
Оригінально Користь від новорічного переїдання: 4 несподіваних аргументи
Основне правило – не допускати перенавантажень. Правильні та ретельно підібрані тренування під час вагітності принесуть тільки користь.
Поділитися новиною