Тренировки и беременность часто воспринимают, как взаимоисключающие вещи. Однако если не идти на рекорды, а спокойно развивать мышцы – тренировки принесут пользу. Конечно, нужно выполнять упражнения под наблюдением опытного тренера.

Тренироваться в период беременности можно, если нет медицинских противопоказаний. О том, какие упражнения можно выполнять во время беременности, сообщает Академия Фитнеса в Instagram.

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Какие упражнения полезны для беременных женщин:

1 триместр (1-12 недель)

Нужно сосредоточиться на упражнениях для укрепления мышц таза и спины. Но интенсивные тренировки допустимы только с разрешения врача.



Во время беременности тренировки не запрещены / Фото Pikabu

2 триместр (13-24 недели)

Выполняйте упражнения для устранения отеков и поддержания осанки. Обязательно избегайте перегрузки и перерастяжения.

3 триместр (25-40 недель)

Общие нагрузки нужно снизить. Можно уделить внимание мышцам ступней, икрам, а также правильному дыханию.



Нужно избегать перерастяжения мышц / Фото Psychologies

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