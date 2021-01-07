Фитнес и беременность: как упражнения можно выполнять
Тренировки и беременность часто воспринимают, как взаимоисключающие вещи. Однако если не идти на рекорды, а спокойно развивать мышцы – тренировки принесут пользу. Конечно, нужно выполнять упражнения под наблюдением опытного тренера.
Тренироваться в период беременности можно, если нет медицинских противопоказаний. О том, какие упражнения можно выполнять во время беременности, сообщает Академия Фитнеса в Instagram.
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Какие упражнения полезны для беременных женщин:
1 триместр (1-12 недель)
Нужно сосредоточиться на упражнениях для укрепления мышц таза и спины. Но интенсивные тренировки допустимы только с разрешения врача.
Во время беременности тренировки не запрещены / Фото Pikabu
2 триместр (13-24 недели)
Выполняйте упражнения для устранения отеков и поддержания осанки. Обязательно избегайте перегрузки и перерастяжения.
3 триместр (25-40 недель)
Общие нагрузки нужно снизить. Можно уделить внимание мышцам ступней, икрам, а также правильному дыханию.
Нужно избегать перерастяжения мышц / Фото Psychologies
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Основное правило – не допускать перегрузок. Правильные и тщательно подобранные тренировки во время беременности принесут только пользу.
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