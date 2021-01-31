Почему происходит застой веса: названо 9 причин
Все, кто пытается похудеть, рано или поздно сталкиваются с тем, что вес стоит на месте. Рассказываем, почему это происходит и как начать снова худеть.
Источник: инстаграм Meliss studia
Эффект плато – это период, когда ваше похудение прекратилось, несмотря на то, что вы тренируетесь и ограничиваете себя в еде. Существуют объективные причины, по которым вес может резко остановиться.
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Если вес остановился, нужно разнообразить питание / Фото Bud-v-forme
Причины застоя веса при похудении:
- Вы ежедневно в течение длительного времени употребляете одно и ту же количество калорий.
- Долгое время вы занимаетесь по одной и той же спортивной программе.
- Вы пьете мало воды.
- Вы слишком ограничиваете себя в жирах или углеводах.
- Вы имеете слишком однообразное меню.
Чтобы преодолеть эффект плато, иногда нужно изменить режим тренировок / Фото Passion
- Вы мало спите, ложитесь спать очень поздно, ваш сон не слишком качественный.
- У вас слишком высокий уровень стресса.
- Не выполняете упражнения и у вас низкий уровень физической активности.
- Питаетесь фастфудом, употребляете слишком много вредной пищи (даже в пределах дефицита калорий).
Все эти причины вместе или поодиночке могут привести к временному застою веса. Если у вас случился эффект плато, пересмотрите свое питание, физическую активность и обратите внимание на качество сна.
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