Все, кто пытается похудеть, рано или поздно сталкиваются с тем, что вес стоит на месте. Рассказываем, почему это происходит и как начать снова худеть.

Источник: инстаграм Meliss studia

Эффект плато – это период, когда ваше похудение прекратилось, несмотря на то, что вы тренируетесь и ограничиваете себя в еде. Существуют объективные причины, по которым вес может резко остановиться.

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Если вес остановился, нужно разнообразить питание / Фото Bud-v-forme

Причины застоя веса при похудении:

Вы ежедневно в течение длительного времени употребляете одно и ту же количество калорий. Долгое время вы занимаетесь по одной и той же спортивной программе. Вы пьете мало воды. Вы слишком ограничиваете себя в жирах или углеводах. Вы имеете слишком однообразное меню.



Чтобы преодолеть эффект плато, иногда нужно изменить режим тренировок / Фото Passion

Вы мало спите, ложитесь спать очень поздно, ваш сон не слишком качественный. У вас слишком высокий уровень стресса. Не выполняете упражнения и у вас низкий уровень физической активности. Питаетесь фастфудом, употребляете слишком много вредной пищи (даже в пределах дефицита калорий).

Все эти причины вместе или поодиночке могут привести к временному застою веса. Если у вас случился эффект плато, пересмотрите свое питание, физическую активность и обратите внимание на качество сна.