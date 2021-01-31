Чому відбувається застій ваги: названо 9 причин
Усі, хто намагається схуднути, рано чи пізно зіштовхуються із тим, що вага стоїть на місці. Розповідаємо, чому це відбувається і як почати знову худнути.
Джерело: інстаграм Meliss studia
Ефект плато – це період, коли ваше схуднення припинилося, попри те, що ви тренуєтеся та обмежуєте себе в їжі. Існують об'єктивні причини, через які вага може різко зупинитися.
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Якщо вага зупинилася, потрібно урізноманітнити харчування / Фото Bud-v-forme
Причини застою ваги при схудненні:
- Ви щодня протягом тривалого часу вживаєте одну й ту ж кількість калорій.
- Довгий час ви займаєтеся по одній і тій же спортивній програмі.
- Ви п'єте мало води.
- Ви надто обмежуєте себе в жирах чи вуглеводах.
- Ви маєте одноманітне меню.
Щоб подолати ефект плато, інколи потрібно змінити режим тренування / Фото Passion
- Ви мало спите, лягаєте спати дуже пізно, ваш сон не надто якісний.
- Ви маєте надто високий рівень стресу.
- Не виконуєте вправи й маєте низький рівень фізичної активності.
- Харчуєтеся фастфудом, вживаєте надто багато шкідливої їжі (навіть в межах дефіциту калорій).
Усі ці причини разом або поодинці можуть призвести до тимчасового застою ваги. Якщо у вас трапився ефект плато, перегляньте своє харчування, фізичну активність та зверніть увагу на якість сну.
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