Усі, хто намагається схуднути, рано чи пізно зіштовхуються із тим, що вага стоїть на місці. Розповідаємо, чому це відбувається і як почати знову худнути.

Джерело: інстаграм Meliss studia Ефект плато – це період, коли ваше схуднення припинилося, попри те, що ви тренуєтеся та обмежуєте себе в їжі. Існують об'єктивні причини, через які вага може різко зупинитися. Цікаво Названо 3 помилки в харчуванні, через які ви не худнете

Якщо вага зупинилася, потрібно урізноманітнити харчування / Фото Bud-v-forme Причини застою ваги при схудненні: Ви щодня протягом тривалого часу вживаєте одну й ту ж кількість калорій. Довгий час ви займаєтеся по одній і тій же спортивній програмі. Ви п'єте мало води. Ви надто обмежуєте себе в жирах чи вуглеводах. Ви маєте одноманітне меню.

Щоб подолати ефект плато, інколи потрібно змінити режим тренування / Фото Passion Ви мало спите, лягаєте спати дуже пізно, ваш сон не надто якісний. Ви маєте надто високий рівень стресу. Не виконуєте вправи й маєте низький рівень фізичної активності. Харчуєтеся фастфудом, вживаєте надто багато шкідливої їжі (навіть в межах дефіциту калорій). Усі ці причини разом або поодинці можуть призвести до тимчасового застою ваги. Якщо у вас трапився ефект плато, перегляньте своє харчування, фізичну активність та зверніть увагу на якість сну. Читайте Поставити вік на паузу: вправи для омолодження тіла