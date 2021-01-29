Если вы хотите выглядеть красиво, однако различные операции и другие бьюти-процедуры – это не для вас, выполняйте гимнастику для омоложения.

Источник: инстаграм Nataliorganic

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Конечно, для того, чтобы делать упражнения, нужно найти время и приложить усилия. Поэтому некоторые люди выбирают простые методы и ложатся под нож хирурга или делают уколы красоты.



Упражнения для омоложения тела можно начинать выполнять в любом возрасте / Фото health.sm.news

Какие упражнения выполнять для того, чтобы омолодить тело

Выполнение этих упражнений занимает 6 минут. Они улучшают кровообращение и работу капилляров.

Колебательное движение

Лягте на пол лицом вверх, руки положите под голову. Делайте колебательное движение всем телом: начинайте от пяток и заканчивайте головой.

Со стороны это выглядит так, будто ваши верхняя и нижняя часть тела движутся в разные стороны.

Пятки держите вместе. При выполнении этого упражнения тело должно вибрировать. Считайте до 240 – это и будет периодом для выполнения упражнения.



Тренировки требуют времени и усилий, но дают результат / Фото Lifestyle.segodnya

Вибрация руками и ногами

Тоже лежа, поднимите вверх руки и ноги. Не напрягайте конечности слишком сильно, они должны быть расслаблены. Трясите руками и ногами, создавайте в них вибрации. Во время выполнения этого упражнения считайте до 260.