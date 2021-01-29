Поставить возраст на паузу: упражнения для омоложения тела
Если вы хотите выглядеть красиво, однако различные операции и другие бьюти-процедуры – это не для вас, выполняйте гимнастику для омоложения.
Источник: инстаграм Nataliorganic
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Конечно, для того, чтобы делать упражнения, нужно найти время и приложить усилия. Поэтому некоторые люди выбирают простые методы и ложатся под нож хирурга или делают уколы красоты.
Упражнения для омоложения тела можно начинать выполнять в любом возрасте / Фото health.sm.news
Какие упражнения выполнять для того, чтобы омолодить тело
Выполнение этих упражнений занимает 6 минут. Они улучшают кровообращение и работу капилляров.
Колебательное движение
Лягте на пол лицом вверх, руки положите под голову. Делайте колебательное движение всем телом: начинайте от пяток и заканчивайте головой.
Со стороны это выглядит так, будто ваши верхняя и нижняя часть тела движутся в разные стороны.
Пятки держите вместе. При выполнении этого упражнения тело должно вибрировать. Считайте до 240 – это и будет периодом для выполнения упражнения.
Тренировки требуют времени и усилий, но дают результат / Фото Lifestyle.segodnya
Вибрация руками и ногами
Тоже лежа, поднимите вверх руки и ноги. Не напрягайте конечности слишком сильно, они должны быть расслаблены. Трясите руками и ногами, создавайте в них вибрации. Во время выполнения этого упражнения считайте до 260.
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