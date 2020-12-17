У зимовий період року організм людини потребує додаткових вітамінів.

Какими продуктами можно побаловать себя зимой, рассказала тренерка с никнеймом fat killers в Instagram.

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ТОП-5 "зимних" вкусняшек

1. Черный шоколад

Кусочек шоколада доставит не только гастрономическое удовольствие, но и ингредиенты, которые усиливают обмен веществ: кофеин и антиоксидантный катехины. Помните: шоколад не стоит есть килограммами, ведь сахар и калории могут превзойти потенциал сжигания жиров.

2. Корица

Зима – сезон корицы. Эта полезная пряность замедляет переваривание и регулирует уровень сахара в крови, чтобы ускорить метаболизм.

3. Груши

Груши, как и яблоки, содержат высокий уровень пектина. Последний ограничивает количество жира, который поглощается телом человека.

Помните, что эти продукты не стоит употреблять килограммами / Фото elle

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4. Индейка

Белок, содержащийся в индейке, хорошо насыщает и дает энергию, которая необходима для улучшения обмена веществ. Употребляйте мясо без кожицы – это снизит количество калорий.

5. Грейпфрут

В грейпфруте содержится много растворимой клетчатки, поэтому вы долго будете чувствовать себя сытым. Фрукт можно есть отдельно, или же добавлять в салаты.

Грейпфрут – идеальный фрукт зимой / Фото felisov