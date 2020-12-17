У зимовий період року організм людини потребує додаткових вітамінів.

Якими продуктами можна потішити себе взимку, розповіла тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

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ТОП-5 "зимових" смаколиків

1. Чорний шоколад

Шматочок шоколаду принесе не лише гастрономічне задоволення, але й інгредієнти, які підсилюють обмін речовин: кофеїн і антиоксидантний катехін. Пам'ятайте: шоколад не варто їсти кілограмами, адже цукор і калорії можуть перевершити потенціал спалювання жирів.

2. Кориця

Зима – сезон кориці. Ця корисна пряність уповільнює переварювання і регулює рівень цукру у крові, щоб прискорити метаболізм.

3. Груші

Груші, як і яблука, містять високий рівень пектину. Останній обмежує кількість жиру, що поглинається тілом людини.

Пам'ятайте, що ці продукти не варто вживати кілограмами / Фото elle

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4. Індичка

Білок, який міститься в індичці, добре насичує і дає енергію, яка необхідна для поліпшення обміну речовин. Вживайте м'ясо без шкірки – це знизить кількість калорій.

5. Грейпфрут

У грейпфруті міститься багато розчинної клітковини, тому ви довго відчуватимете себе ситим. Фрукт можна їсти окремо, або ж додавати у салати.

Грейпфрут – ідеальний фрукт взимку / Фото felisov