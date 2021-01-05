Чтобы сделать свою жизнь лучше, не обязательно сворачивать горы и кардинально меняться с нового года или "каждого очередного понедельника".

Но обзавестись полезными привычками, которые шаг за шагом будут делать ваши будни более активными, а жизнь здоровой и полноценной – никогда не поздно. Читайте Вдохновляющие фильмы про спорт С чего начнем? Больше пейте воды. Можно утром натощак большой стакан, не забывайте также пить в течении дня. Поставьте на рабочем столе бутылку с водой и установите специальное приложение-напоминалку на смартфон.

Можно утром натощак большой стакан, не забывайте также пить в течении дня. Поставьте на рабочем столе бутылку с водой и установите специальное приложение-напоминалку на смартфон. Замените один гарнир в день на овощной салат. И не забывайте про какой-то фрукт каждый день, желательно разнообразие.

на овощной салат. И не забывайте про какой-то фрукт каждый день, желательно разнообразие. Начинайте утро с 10-20 минут физической активности. Найдите свой вариант занятий, которые будут радовать и вдохновлять – это может быть обычная зарядка, растяжка, йога, танцы, бег. Главное, чтобы тренировки были в удовольствие и воспринимались вами, как образ жизни, а не насилие над собой. Интересно Вдохновляющие и полезные книги о спорте: актуальная подборка Просто больше двигайтесь . Возьмите за привычку вставать каждые 60 минут, если у вас сидячая работа, выходить на остановку раньше или парковать машину чуть дальше от места назначения. Заведите собаку или просто без повода чаще выходите на прогулки на свежий воздух (в парк, лес, ботсад).

. Возьмите за привычку вставать каждые 60 минут, если у вас сидячая работа, выходить на остановку раньше или парковать машину чуть дальше от места назначения. Заведите собаку или просто без повода чаще выходите на прогулки на свежий воздух (в парк, лес, ботсад). Активно сохраняйте и приумножайте свои доходы : используйте акции, кэшбек-предложения, программы лояльности и бонусы от операторов рынка услуг. Например, мобильный банк sportbank предлагает кешбек до 20% на разные категории (спорт, АЗС, супермаркеты, такси, книги и прочее), кредитную карту с большим льготным периодом до 120 дней и реферальную программу "приведи друга", которая позволяет зарабатывать неограниченную сумму денег ежемесячно на обычных рекомендациях. Интересно как? Детали по ссылке.

: используйте акции, кэшбек-предложения, программы лояльности и бонусы от операторов рынка услуг. Например, мобильный банк sportbank предлагает кешбек до 20% на разные категории (спорт, АЗС, супермаркеты, такси, книги и прочее), кредитную карту с большим льготным периодом до 120 дней и реферальную программу "приведи друга", которая позволяет зарабатывать неограниченную сумму денег ежемесячно на обычных рекомендациях. Интересно как? Детали по ссылке. Берегите себя и старайтесь меньше бывать в людных места в период эпидемии и карантинных ограничений. Лучше посмотреть фильм дома, чем сходить в многолюдный ТРЦ или кинозал. А какие полезные ежедневные привычки есть у вас?