Щоб зробити своє життя кращим, не обов'язково звертати гори і кардинально змінюватися з нового року або "кожного наступного понеділка".

Але обзавестися корисними звичками, які крок за кроком будуть робити ваші будні більш активними, а життя здоровим і повноцінним – ніколи не пізно. Читайте Надихаючі фільми про спорт З чого почнемо? Більше пийте води . Можна вранці натщесерце велику склянку, не забувайте також пити протягом дня. Поставте на робочому столі пляшку з водою і встановіть спеціальний додаток-нагадування на смартфон.

. Можна вранці натщесерце велику склянку, не забувайте також пити протягом дня. Поставте на робочому столі пляшку з водою і встановіть спеціальний додаток-нагадування на смартфон. Замініть один гарнір в день на овочевий салат. І не забувайте про якийсь фрукт кожного дня, бажано витримувати різноманітність.

на овочевий салат. І не забувайте про якийсь фрукт кожного дня, бажано витримувати різноманітність. Починайте ранок з 10-20 хвилин фізичної активності. Знайдіть свій варіант занять, які будуть радувати і надихати – це може бути звичайна зарядка, розтяжка, йога, танці, біг. Головне, щоб тренування були в задоволення і сприймалися вами, як спосіб життя, а не насильство над собою. Цікаво Надихаючі та корисні книжки про спорт: актуальна добірка Просто більше рухайтеся. Візьміть за звичку вставати кожні 60 хвилин, якщо у вас сидяча робота, виходити на зупинку раніше або паркувати машину трохи далі від місця призначення. Заведіть собаку або просто без приводу частіше виходьте на прогулянки на свіжому повітрі (ув парк, ліс, ботсад).

Візьміть за звичку вставати кожні 60 хвилин, якщо у вас сидяча робота, виходити на зупинку раніше або паркувати машину трохи далі від місця призначення. Заведіть собаку або просто без приводу частіше виходьте на прогулянки на свіжому повітрі (ув парк, ліс, ботсад). Активно зберігайте та примножуйте свої доходи : використовуйте акції, кешбек-пропозиції, програми лояльності та бонуси від операторів ринку послуг. Наприклад, мобільний банк sportbank пропонує кешбек до 20% на різні категорії (спорт, АЗС, супермаркети, таксі, книги та інше), кредитну картку з великим пільговим періодом до 120 днів і реферальную програму "приведи друга", яка дозволяє заробляти необмежену суму грошей щомісяця на звичайних рекомендаціях. Цікаво як? Деталі за посиланням.

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