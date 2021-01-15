Длительный локдаун, новогодние праздники и зима за окном побуждают к активному чтению.

Мы подготовили еще одну подборку книг о спорте, на страницах которых вы не заскучаете.

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"О чем я говорю, когда говорю о беге", Харуки Мураками

Самая известная книга о беге. История о том, как бег помогал писать романы и как автор стал знаменитым человеком благодаря этому. Это автобиографический роман Харуки Мураками о его многолетнем беговом опыте участника изнурительных многочасовых марафонов. Мотивирующая книга без навязывания мнений и предпочтений.

"О чем я мечтаю, когда еду на велосипеде", Роберт Пенн

Замечательная книга для увлеченных велосипедным спортом, ведь в рассказе много деталей и описания процесса создания собственного идеального велосипеда. Автор книги проехал более 40 000 километров на различных видах и марках велосипедов, а затем построил личный, опираясь на знания и опыт.

"Экстрим", Дмитрий Шаповалов

Это скорее энциклопедия, которая собрала самые популярные виды спорта, расширяющие границы человеческих возможностей благодаря поиску острых ощущений и незабываемых впечатлений. Это история, правила, соревнования и честно обо всех опасностях, которые ждут любителей экстрима. Рассчитана на широкий круг читателей, которым интересно окунуться в мир драйвового спорта и разобраться в нем поподробнее.

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"Вы это сможете! 7 составляющих здорового образа жизни", Дарья Озерная

Простыми словами о здоровом неинстаграмном, а настоящем образе жизни. В книге автор раскрывает научный подход к вопросам сна, питания, физической активности, рассказывает, что такое индекс массы тела и заедание стресса. Автор доступно объясняет, как построить систему, которая позволит вам жить лучше и дольше. Книга с яркими иллюстрациями и написана простым языком о сложных вещах и факты.

"Книга о теле", Сандра Барк, Камерон Диаз

Автор раскрывает необходимые азы и дает основу, необходимую для здоровья, без которого невозможен цветущий внешний вид каждой из нас. Это личная история познания своего тела, которой делится Камерон: как правильно питаться, какие продукты и витамины нам нужны, почему физическая активность важна не только для стройности, но и для здоровья и умственной деятельности. Авторы опираются в этой своей работе на научный подход, но сама книга написана простым, живым и понятным языком.

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