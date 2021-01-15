Тривалий локдаун, новорічні свята та зима за вікном спонукають до активного читання.

Ми підготували щє одну підбірку книг про спорт, за сторінками яких ви не занудьгуєте.

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"Про що я говорю, коли говорю про біг", Харукі Муракамі

Найвідоміша книга про біг. Історія про те, як біг допомагав писати романи та як автор став знаменитою людиною завдяки цьому. Це автобіографічний роман Харукі Муракамі про його багаторічний біговий досвід учасника виснажливих багатогодинних марафонів. Мотивуюча книга без нав'язування думок на вподобань.

"Про що я мрію, коли їду на велосипеді", Роберт Пенн

Чудова книга для тих, хто захоплюється велосипедним спортом, адже у оповіданні багато деталей і опису процесу створення власного ідеального велосипеду. Автор книги проїхав понад 40 тисяч кілометрів на різних видах та марках велосипедів, а потім побудував особистий, спираючись на знання та досвід.

"Екстрим", Дмитро Шаповалов

Це радше енциклопедія, яка зібрала найпопулярніші види спорту, що розширюють межі людських можливостей завдяки пошуку гострих відчуттів та незабутніх вражень. Це історія, правила, змагання та чесно про всі небезпеки, які чекають любителів екстриму. Розрахована на широке коло читачів, яким цікаво поринути у світ драйвового спорту та розібратись у ньому детальніше.

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"Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя", Дарка Озерна

Простими словами про здоровий неінстаграмний, а справжній спосіб життя. У книзі авторка розкриває науковий підхід до питань сну, харчування, фізичної активності, пояснює, що таке індекс маси тіла та заїдання стресу. Авторка доступно пояснює, як побудувати систему, яка дозволить вам жити краще і довше. Книга з яскравими ілюстраціями та написана простою мовою про складні речі та факти.

"Книга про тіло", Сандра Барк, Камерон Діаз

Авторка розкриває необхідні ази та дає основу, яка необхідна для здоров'я, без якого неможливий квітучий зовнішній вигляд кожної з нас. Це особиста історія пізнання свого тіла, якою ділиться Камерон: як правильно харчуватися, які продукти та вітаміни нам потрібні, чому фізична активність важлива не тільки для стрункості, а і для здоров'я та розумової діяльності.

Авторки спираються у цій своїй роботі на науковий підхід, але сама книга написана простою, живою та зрозумілою мовою.

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