Задумали избавиться от лишнего веса, но мысль о жесткой диете отпугивает от поставленной цели? Спешим вас заверить, что для того, чтобы сжечь несколько килограммов, совсем необязательно сильно ограничивать себя в еде.

Источник: Second Nature

Так, вместо отказа от любимых блюд, нужно просто начать жить по новым правилам, которые не только станут полезными привычками, но и помогут быстрее сбросить вес. Такого мнения придерживаются специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The Sun.

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Полезные привычки, которые ускоряют похудение

Начинайте утро с 10-минутной прогулки и старайтесь заниматься физическими упражнениями в течение всего дня. Попробуйте приседать, пока чистите зубы, отжиматься от стены во время рекламной паузы или бежать на месте, пока готовите чай.

Ограничьте употребление алкоголя и от послеобеденного кофе тоже лучше отказаться. Это поспособствует лучшему сну ночью. Кроме этого, замените фруктовые соки в пакетах и сладкую газировку на минеральную воду, чай, кофе и молоко.



Не отказывайтесь от сладостей, просто ешьте в разумных количествах / Фото pexels

Всегда составляйте список продуктов перед походом в супермаркет. Это поможет избежать вам спонтанных покупок типа чипсов, мороженого и другой вредной пищи.

Ешьте больше во время основного приема пищи, чтобы не грешить вредными перекусами. И забудьте о вкусностях перед сном. Если вы любите сладкое, замените белый и молочный шоколад на темный с 70% какао в составе. Еженедельно пробуйте новый овощ. Старайтесь выбирать то, что вы раньше никогда не ели.

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Помните! Не запрещайте себе ничего из пищи. Если чего-то очень сильно хочется, не отказывайте себе в удовольствии съесть это. Однако ешьте в разумных количествах и не спеша.