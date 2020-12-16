Каждая женщина, у которой есть живот, мечтает от него избавиться. На пути к цели многие совершают ошибки.

Какие ошибки наиболее часто встречаются в попытках убрать живот, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Давайте сначала заглянем внутрь вашего живота и посмотрим, из чего состоит его объем. Не нужно себя обманывать – это не выпирающие мышцы, кишки или внутренние органы. Это просто жир. Это или подкожно-жировая клетчатка, расположенная под кожей, или жир висцеральный, который окутывает внутренние органы, – пояснила Медушкина.

Почему не получилось убрать живот

1. Диеты

Многие женщины сидят на диетах, которые не покрывают базовые потребности организма. Так появляется стресс, плохое самочувствие и чувство голода, срыв и далее – откат веса.

2. Неделю качали пресс по 20-30 минут ежедневно

Мышцы пресса задействованы в большом количестве упражнений и движений – ходьба, подъем колена, наклоны. Поэтому качать пресс дополнительно вообще не обязательно. Можно добавлять упражнения на пресс 1-2 раза в неделю (15-25 минут), чтобы усилить локальное жиросжигание. Этого достаточно, – уточнила фитнес-эксперт.

По ее словам, мышцы пресса не объемные, поэтому качая их, тратится мало энергии. Мышцы подтягиваются, но остаются под слоем жира.

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3. Часами крутили обруч

За час такого упражнения сжигается 100-120 калорий (это 2-3 кубика шоколада), что не влияет на энергетический баланс. При этом у обруча есть много противопоказаний.

4. Делали вакуум

Это упражнение подтягивает мышцы живота, и за месяц регулярных занятий можно на 2-3 см уменьшить талию. Однако вакуум не поможет избавиться от жира на животе.