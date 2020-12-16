Кожна жінка, у якої є живіт, мріє його позбутися. На шляху до мети багато хто допускається помилок.

Які помилки найчастіше зустрічаються у намаганнях прибрати живіт, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Давайте спочатку заглянемо всередину вашого живота і подивимося, з чого складається його об'єм. Не потрібно себе обманювати – це не м'язи, які випирають, кишки або внутрішні органи. Це просто жир. Це або підшкірно-жирова клітковина, розташована під шкірою, або жир вісцеральний, який огортає внутрішні органи, – пояснила Медушкіна.

Чому не вдалося прибрати живіт

1. Дієти

Багато жінок сидять на дієтах, які не покривають базові потреби організму. Так з'являється стрес, погане самопочуття і відчуття голоду, зрив і далі – відкат ваги.

2. Тиждень качали прес по 20-30 хвилин щодня

М'язи преса задіяні у великій кількості вправ і рухів – ходьба, підйом коліна, нахили. Тому качати прес додатково взагалі не обов'язково. Можна додавати вправи на прес 1-2 рази на тиждень (15-25 хвилин), щоб посилити локальне жироспалювання. Цього достатньо, – уточнила фітнес-експертка.

За її словами, м'язи преса не об'ємні, тому підкачуючи їх, витрачається мало енергії. М'язи підтягуються, але залишаються під шаром жиру.

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3. Годинами крутили обруч

За годину такої вправи спалюється 100-120 калорій (це 2-3 кубика шоколаду), що не впливає на енергетичний баланс. При цьому у обруча є багато протипоказань.

4. Робили вакуум

Ця вправа підтягує м'язи живота, і за місяць регулярних занять можна на 2-3 см зменшити талію. Однак вакуум не допоможе позбутися від жиру на животі.