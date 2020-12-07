Банджи-фитнес GOFLO: что это такое и как работает
GOFLO – новинка на спортивно-тренировочном рынке. Подвесные тренажеры уже признали одним из самых эффективных направлений в фитнесе.
Как выглядит GOFLO, зачем он нужен, и как на нем заниматься, рассказывает mixsport в Instagram.
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Как выглядит GOFLO
Тренажер GOFLO визуально похож на известные и популярные петли TRX. Однако новинка имеет серьезную особенность – она не дает ударной нагрузки на суставы.
Что дает GOFLO человеческому организму
Невероятная сила
Тренажер позволяет за минимальное время развивать максимальную силу.
Скорость
Благодаря положению тела под углом 45° и пружинным ремням во время выполнения упражнений, спортсмен имеет возможность быстро менять направления движений.
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Баланс
Ремни GOFLO не дают телу полное сопротивление, это заставляет спортсмена держать баланс и включать для равновесия глубокие мышцы.
Координация
Тренажер GOFLO позволяет активизировать все группы мышц – в каждом упражнении человек синхронизирует движения различных частей тела.
Выносливость
Использование тренажера GOFLO повышает частоту сердечных сокращений. Благодаря высокой интенсивности тренировки организм продолжит сжигать калории в течение 48 часов после занятия.
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