GOFLO – новинка на спортивно-тренувальному ринку. Підвісні тренажери вже визнали одним з найбільш ефективних напрямків у фітнесі.

Як виглядає GOFLO, навіщо він потрібен, та як на ньому займатися, розповідає mixsport в Instagram.

Читайте Парні тренування: що це таке та в чому їхня особливість

Як виглядає GOFLO

Тренажер GOFLO візуально схожий на відомі та популярні петлі TRX. Однак новинка має серйозну особливість – вона не дає ударного навантаження на суглоби.

Що дає GOFLO людському організму

Неймовірна сила

Тренажер дозволяє за мінімальний час розвивати максимальну силу. Також кожна людина має можливість підібрати необхідний рівень навантаження завдяки регулюванню кількості пружинних ременів і кута нахилу.

Швидкість

Завдяки положенню тіла під кутом 45° та пружинним ременям під час виконання вправ, спортсмен має можливість швидко змінювати напрямки рухів.

Цікаво Зникла мотивація: як не закинути спорт і продовжити тренування

Баланс

Ремені GOFLO не дают тілу повну опору, це змушує спортсмена тримати баланс і вмикати для рівноваги глибокі м'язи.

Коордінація

Тренажер GOFLO дозволяє активізувати всі групи м'язів – у кожній вправі людина синхронізує рухи різних частин тіла.

Витривалість

Використання тренажера GOFLO підвищує частоту серцевих скорочень. Завдяки високій інтенсивності тренування організм продовжить спалювати калорії протягом 48 годин після заняття.