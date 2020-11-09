Употребление биологически активных добавок не является обязательным для всех людей, несмотря на их популярность и раскрученность.

Зачем нужны БАДы, и кому следует вводить их в рацион, пояснил известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Сторонники биологически активных добавок (БАДов) основным аргументом их приема называют невозможность покрыть все потребности организма в питательных веществах за счет продуктов питания. В таком случае БАДы могут дополнить рацион и сделать жизнь долгой и счастливой.

Однако, эксперты различных организаций сходятся во мнении относительно принципа "Сначала еда!". Добавки могут дополнять рацион, но для большинства людей их применение не является обязательным, – подчеркнул Гречанюк.

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По его словам, БАДы нужны только некоторым категориям людей, в частности:

людям с заболеваниями, при которых сложно или невозможно удовлетворить потребности в нутриентах за счет обычного питания;

людям с дефицитом тех или иных веществ, который трудно компенсировать с помощью пищи;

беременным (рекомендуется принимать фолиевую кислоту);

вегетарианцам (витамин В12).

⠀Гречанюк подчеркнул, что всегда нужно индивидуально подходить к вопросу приема БАДов.