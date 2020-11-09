Вживання біологічно активних добавок не є обов'язковим для всіх людей, незважаючи на їх популярність і розкрученість.

Навіщо потрібні БАДи, і кому слід вводити їх в раціон, пояснив відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

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Прихильники біологічно активних добавок (БАДів) основним аргументом їх прийому називають неможливість покрити всі потреби організму у поживних речовинах за рахунок продуктів харчування. У такому разі, на їхню думку, БАДи можуть доповнити раціон і зробити життя довгим і щасливим.

Однак, експерти різних організацій сходяться на думці щодо принципу "Спочатку їжа!". Добавки можуть доповнювати раціон, але для більшості людей їх застосування не є обов'язковим, – підкреслив Гречанюк.

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За його словами, БАДи потрібні тільки деяким категоріям людей, зокрема:

людям із захворюваннями, при яких складно або неможливо задовольнити потреби в нутрієнтах за рахунок звичайного харчування;

людям з дефіцитом тих чи інших речовин, який важко компенсувати за допомогою їжі;

вагітним (рекомендується приймати фолієву кислоту);

вегетаріанцям (вітамін В12).

Гречанюк наголосив, що завжди потрібно індивідуально підходити до питання прийому БАДів.