Житель Украины бросил себе вызов – добраться до Одессы из Киева не легким способом. Мужчина планирует все 500 километров пробежать. Читайте историю обычного украинца, которая позволяет поверить в себя и подталкивает на подвиги.

Киевлянин Андрей имеет цель попасть в Одессу, устроив забег чуть ли не через всю Украину с севера на юг. Мужчина хочет стать примером силы и выносливости, добравшись до намеченной конечной точки без транспорта и допинга.

И еще Как выглядит 72-летний атлет, который пошел в зал с 11 лет: мотивирующая история бодибилдера

Как известно, из столицы Украины в Одессу расстояние немалое – около 500 километров. А согласно Google-карты, кратчайший маршрут составляет 481 километр. Пешком пришлось бы идти 97 часов без отдыха.



Маршрут из Киева в Одессу / Фото 24 канал