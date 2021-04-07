Житель Украины бросил себе вызов – добраться до Одессы из Киева не легким способом. Мужчина планирует все 500 километров пробежать. Читайте историю обычного украинца, которая позволяет поверить в себя и подталкивает на подвиги.
Киевлянин Андрей имеет цель попасть в Одессу, устроив забег чуть ли не через всю Украину с севера на юг. Мужчина хочет стать примером силы и выносливости, добравшись до намеченной конечной точки без транспорта и допинга.
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Как известно, из столицы Украины в Одессу расстояние немалое –
около 500 километров. А согласно Google-карты, кратчайший маршрут составляет 481 километр. Пешком пришлось бы идти 97 часов без отдыха.
Маршрут из Киева в Одессу / Фото 24 канал
Бегун планирует преодолеть почти
500 километров за 9 дней!
Забег мужчины стартовал 4 апреля в 6 часов утра. И уже
в первый день спортсмен пробежал почти 70 километров, добравшись поселка Гребенки. Первый день в цифрах
Расстояние – 67 километров;
Средний темп – 1 километр за 8,5 минуты;
Средняя скорость – 7 километров в час.
Второй день в цифрах
Расстояние – 43 километра;
Средний темп – 1 километр за 9,5 минуты.
Второй день выдался менее продуктивным, однако появилась первая весомая цифра –
позади уже 100 километров.
Третий день в цифрах
Расстояние – 71 километр;
Средний темп – 1 километр за 9,8 минуты.
На 3 день забега мужчина
пересек границу Киевской и Черкасской областей. К цели
осталось около 300 километров.
Во время необычного марафона Андрей останавливается поесть в придорожных кафе и ресторанах, а ночевать старается в гостиницах. Однако уже был случай, когда пришлось спать под открытым небом на каремате, поскольку до следующего отеля было 83 километра, которые не удалось пробежать за день. А палатку мужчина сознательно не брал с собой, чтобы избежать лишней нагрузки. Кроме этого, сложностей добавляют подъемы, которые попадаются на пути и неблагоприятная погода.
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Забег на данный момент
продолжается. Но известно, что половина пути уже позади.
Болеем за Андрея вместе!