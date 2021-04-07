Житель України кинув собі виклик – дістатися до Одеси з Києва не легким способом. Чоловік планує усі 500 кілометрів пробігти. Читайте історію звичайного українця, яка дозволяє повірити у себе та підштовхує на звершення.

Киянин Андрій має на меті потрапити в Одесу, влаштувавши забіг ледь не через усю Україну з півночі на південь. Чоловік хоче стати прикладом сили та витривалості, діставшись до наміченої кінцевої точки без транспорту та допінгу.

І ще Як виглядає 72-річний атлет, який пішов у спортзал з 11 років: мотивуюча історія бодибілдера

Як відомо, зі столиці України до Одеси відстань чимала – близько 500 кілометрів. А згідно з Google-картою, найкоротший маршрут становить 481 кілометр. Пішки б довелося йти 97 годин без відпочинку.



Маршрут з Києва до Одеси / Фото 24 канал

Бігун планує подолати майже 500 кілометрів за 9 днів!

Забіг чоловіка стартував 4 квітня о 6 годині ранку. І уже за перший день спортсмен пробіг майже 70 кілометрів, діставшись селища Гребінки.

Перший день у цифрах

Відстань – 67 кілометрів;

Середній темп – 1 кілометр за 8,5 хвилини;

Середня швидкість – 7 кілометрів на годину.

Другий день у цифрах

Відстань – 43 кілометри;

Середній темп – 1 кілометр за 9,5 хвилини.

Другий день видався менш продуктивним, проте з'явилася перша вагома цифра – позаду уже 100 кілометрів.

Третій день у цифрах

Відстань – 71 кілометр;

Середній темп – 1 кілометр за 9,8 хвилини.

На 3 день забігу чоловік перетнув межу Київської та Черкаської областей. До мети залишилося близько 300 кілометрів.

Під час незвичайного марафону Андрій зупиняється поїсти у придорожніх кафе та ресторанах, а ночувати старається у готелях. Проте уже був випадок, коли довелося спати просто неба на кариматі, позаяк до наступного готелю було 83 кілометри, які не вдалося пробігти за день. А палатку чоловік свідомо не брав з собою, аби уникнути зайвого навантаження. Крім цього, складнощів додають підйоми, які трапляються на шляху і несприятлива погода.

Читайте також Де взяти сили на тренування: корисна порада від фітнес-експертки