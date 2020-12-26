5 упражнений для красивой осанки и здоровой спины: видео
Для того чтобы спина была здоровой, а осанка – красивой, выполняйте комплекс упражнений.
Тренировку, которая подойдет для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и работает за компьютером, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Сидячий образ жизни, работа весь день за компьютером и над столом с бумагами, ношение мамочками маленьких детей на руках и тяжелых сумок из супермаркетов, согнувшись в три погибели, совсем не идут на пользу нашей спине. Боль в ней уже признали "офисным синдромом", – отметила Самойлова.
Она подчеркнула, что слабый мышечный корсет не держит позвоночник в правильном вертикальном положении, что в результате приводит к сутулости, остеохондрозу, изнашиванию межпозвоночных дисков и грыжам.
В то же время сильные и здоровые мышцы спины не только улучшают осанку, но и защищают позвоночник и внутренние органы от повреждений.
Простые упражнения помогут уберечь спину / Фото forma-t
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Из чего состоит тренировка
Самойлова показала комплекс, который состоит из 5 простых упражнений. Их необходимо выполнять 2-3 раза в неделю. При этом первых 2 упражнения можно делать даже в офисе.
- Отведение рук в наклоне над головой и назад – 4 подхода по 15 раз каждой рукой.
- Подтяжка локтей в стороны в наклоне – 4 подхода по 20 раз.
- Кошка – 4 подхода по 15 раз.
- Подьем прямых рук и ног над полом – 4 подхода по 20 раз.
- Подтяжка локтей в стороны и сведение лопаток – 4 подхода по 15 раз.
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