Для того чтобы спина была здоровой, а осанка – красивой, выполняйте комплекс упражнений.

Тренировку, которая подойдет для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и работает за компьютером, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Сидячий образ жизни, работа весь день за компьютером и над столом с бумагами, ношение мамочками маленьких детей на руках и тяжелых сумок из супермаркетов, согнувшись в три погибели, совсем не идут на пользу нашей спине. Боль в ней уже признали "офисным синдромом", – отметила Самойлова.

Она подчеркнула, что слабый мышечный корсет не держит позвоночник в правильном вертикальном положении, что в результате приводит к сутулости, остеохондрозу, изнашиванию межпозвоночных дисков и грыжам.

В то же время сильные и здоровые мышцы спины не только улучшают осанку, но и защищают позвоночник и внутренние органы от повреждений.

Простые упражнения помогут уберечь спину / Фото forma-t

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Из чего состоит тренировка

Самойлова показала комплекс, который состоит из 5 простых упражнений. Их необходимо выполнять 2-3 раза в неделю. При этом первых 2 упражнения можно делать даже в офисе.