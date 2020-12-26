5 вправ для красивої постави та здорової спини: відео
Для того щоб спина була здоровою, а постава – красивою, виконуйте комплекс вправ.
Тренування, яке підійде для тих, хто веде малорухливий спосіб життя і працює за комп'ютером, показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.
Цікаво Яка вправа покращує травлення, самопочуття та знімає біль в спині
Сидячий спосіб життя, робота весь день за комп'ютером і над столом з паперами, носіння матусями маленьких дітей на руках і важких сумок із супермаркетів, зігнувшись у три погибелі, зовсім не йдуть на користь нашій спині. Біль в ній вже визнали "офісним синдромом", – зазначила Самойлова.
Вона наголосила, що слабкий м'язовий корсет не тримає хребет у правильному вертикальному положенні, що в результаті призводить до сутулості, остеохондрозу, зношування міжхребцевих дисків і гриж.
У той же час сильні і здорові м'язи спини не лише покращують поставу, а й захищають хребет і внутрішні органи від ушкоджень.
Прості вправи допоможуть вберегти спину / Фото forma-t
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З чого складається тренування
Самойлова показала комплекс, який складається з 5 простих вправ. Їх необхідно виконувати 2-3 рази на тиждень. При цьому перші 2 вправи можна робити навіть в офісі.
- Відведення рук в нахилі над головою і назад – 4 підходи по 15 разів кожною рукою.
- Підтяжка ліктів у боки в нахилі – 4 підходи по 20 разів.
- Кішка – 4 підходи по 15 разів.
- Підйом прямих рук і ніг над підлогою – 4 підходи по 20 разів.
- Підтяжка ліктів у боки і зведення лопаток – 4 підходи по 15 разів.
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