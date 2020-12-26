Для того щоб спина була здоровою, а постава – красивою, виконуйте комплекс вправ.

Тренування, яке підійде для тих, хто веде малорухливий спосіб життя і працює за комп'ютером, показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.

​Цікаво Яка вправа покращує травлення, самопочуття та знімає біль в спині

Сидячий спосіб життя, робота весь день за комп'ютером і над столом з паперами, носіння матусями маленьких дітей на руках і важких сумок із супермаркетів, зігнувшись у три погибелі, зовсім не йдуть на користь нашій спині. Біль в ній вже визнали "офісним синдромом", – зазначила Самойлова.

Вона наголосила, що слабкий м'язовий корсет не тримає хребет у правильному вертикальному положенні, що в результаті призводить до сутулості, остеохондрозу, зношування міжхребцевих дисків і гриж.

У той же час сильні і здорові м'язи спини не лише покращують поставу, а й захищають хребет і внутрішні органи від ушкоджень.

Прості вправи допоможуть вберегти спину / Фото forma-t

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З чого складається тренування

Самойлова показала комплекс, який складається з 5 простих вправ. Їх необхідно виконувати 2-3 рази на тиждень. При цьому перші 2 вправи можна робити навіть в офісі.