Диетолог Андрей Невский назвал ТОП-5 причин, почему мы откладываем похудения. Мужчина уверен, если хотя бы одна из них нас останавливает заниматься спортом, значит не так сильно стремимся сжечь лишние килограммы.

У меня гормональный сбой

По словам Андрея Невского, так говорят все, кто начал полнеть будто внезапно: на фоне приема оральных контрацептивов или других причин гормонального сбоя.

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Да, гормоны могут замедлить процесс похудения, но вы все равно способны сбросить лишнее, пусть и потратив немного больше времени и сил. Было бы желание. Но в первую очередь надо обратиться к эндокринологу,

– говорит диетолог.

У меня дети

У меня была фитоняшка с 8 детьми. И это не помешало ей считать калории и добиться результата,

– мотивирует Невский.

Поэтому эта отговорка уже не действует ни для кого. Ну а доедать за детьми их завтраки и ужины вообще необязательно. Остатки пищи лучше выбросить или предложить ребенку позже.



Выделять время на уход за собой – важно / Фото pexels

Трудно считать калории

Как говорит специалист, сегодня считать калории очень просто. Стоит лишь установить на смартфон нужное приложение и вписывать туда все, что съели в течение дня.

Нет времени на это

Нет времени на себя? Даже 30 минут в день? Ситуацию срочно надо менять. Вы не уважаете себя настолько, что не можете выделить даже полчаса? Срочно исправляйте ситуацию и добавьте в свой график "заботу о себе",

– отмечает диетолог.

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Нет денег

Правильное похудение – это всегда экономия, потому что вы начинаете есть меньше, а продукты не изменяются. То есть денег на еду будет уходить тоже меньше. Примерно на четверть, говорит Андрей Невский.