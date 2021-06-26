У такій ситуації стане у нагоді кругове тренування, яке допоможе спалити зайві калорії. Вправи, які можна виконувати де завгодно, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Що таке жироспалювальне тренування

Усі тренування по своїй суті є "жироспалювальними", оскільки ми збільшуємо витрату калорій, під час фізичної активності відбуваються сотні хімічних реакцій, у результаті чого нормалізується робота гормонів, поліпшуються обмінні процеси,
– зазначила Самойлова.

Які вправи виконувати

  1. Присід з підйомом коліна – 20 присідань.
  2. Вихід у планку на долонях з торканням протилежного плеча – 12 разів.
  3. Випад вперед/ у бік/назад (це 1 раз) – по 10 разів на кожну ногу.

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  1. Віджимання – 15 разів.
  2. Стрибок ноги нарізно/разом і підтяжка коліна – 14 разів.
  3. Зворотні віджимання та підйом таза – 20 разів.

Як виконувати тренування: дивіться на відео

 