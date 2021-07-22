При діастазі важливо зміцнювати м'язи живота і тазового дна. Як це зробити та за допомогою яких вправ – показує тренерка Катя Качан. Регулярні заняття повернуть втрачену лінію талії і плоский животик.

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Діастаз – це розходження прямих м'язів живота, тобто преса. Вони з'єднані між собою сухожильною лінією, яка може розтягуватися. Через це паралельні прямі м'язи "розсуваються" вліво і вправо відповідно. Найчастіше це трапляється у жінок після вагітності, але й може виникати й у чоловіків при великих фізичних навантаженнях чи сильному кашлі.

Тренування при діастазі

Статичні скручування: 30 секунд;

30 секунд; Опускання стоп лежачи: 30 секунд;

30 секунд; Статика на прес: 30 секунд;

30 секунд; Бічна планка: на кожну сторону по 30 секунд;

на кожну сторону по 30 секунд; "Собака – птах": 30 секунд.

Виконуйте 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Важливо! Перед тренуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, чи можна виконувати ці вправи саме у вашому випадку.

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