При диастазе важно укреплять мышцы живота и тазового дна. Как это сделать и с помощью каких упражнений – показывает тренер Катя Качан. Регулярные занятия вернут утраченную линию талии и плоский животик.

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диастаз – это расхождение прямых мышц живота, то есть пресса. Они соединены между собой сухожильной линией, которая может растягиваться. Поэтому параллельные прямые мышцы "расходятся" влево и вправо соответственно. Чаще всего это случается у женщин после беременности, но и может возникать и у мужчин при больших физических нагрузках или сильном кашле.

Тренировка при диастазе

Статические скручивания: 30 секунд;

Опускания стоп лежа: 30 секунд;

Статика нв пресс: 30 секунд;

Боковая планка: на каждую сторону по 30 секунд;

"Собака – птица": 30 секунд.

Выполняйте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

Важно! Перед тренировкой обязательно проконсультируйтесь с врачом, можно ли выполнять эти упражнения именно в вашем случае.