Головне "гальмо" схуднення – наша звичка заїдати стреси і нудьгу, жувати щось, коли не знаходиш собі місця. Їжа необхідна, щоб задовольнити реальний (фізичний) голод, а для вирішення психологічних проблем вона зовсім не підходить. Навпаки, смаколики, як і алкоголь, їх тільки поглиблюють. Тож як відрізнити реальний голод від емоційного?

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Ознаки того, що ви справді голодні

  • Голод виникає поступово, зазвичай через 3 – 4 години після прийому їжі.
  • Відчуваються наростаючі сигнали в шлунку.
  • Може бути втома і навіть запаморочення.

Звичка заїдати стрес гальмує процес схуднення
Звичка заїдати стрес гальмує процес схуднення / Фото unsplash

Як проявляється емоційний голод

  • Раптово виникає нав'язливе бажання з'їсти щось "смачненьке".
  • Не залежить від останнього прийому їжі.
  • Складно сфокусуватися на чомусь іншому.
  • Ставлення до їжі, як до способу втішити себе, порадувати.
  • Після насичення виникає почуття провини.

Що робити в таких ситуаціях? Постарайтеся відстежити свої емоції. Що ви відчуваєте у цей момент? Чи можете впоратися без їжі? Опрацюйте причини і знайдіть свою внутрішню мотивацію. І тоді побачите, бажання заїдати стрес поступово зникне.

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