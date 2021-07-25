Головне "гальмо" схуднення – наша звичка заїдати стреси і нудьгу, жувати щось, коли не знаходиш собі місця. Їжа необхідна, щоб задовольнити реальний (фізичний) голод, а для вирішення психологічних проблем вона зовсім не підходить. Навпаки, смаколики, як і алкоголь, їх тільки поглиблюють. Тож як відрізнити реальний голод від емоційного?
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Ознаки того, що ви справді голодні
- Голод виникає поступово, зазвичай через 3 – 4 години після прийому їжі.
- Відчуваються наростаючі сигнали в шлунку.
- Може бути втома і навіть запаморочення.
Звичка заїдати стрес гальмує процес схуднення / Фото unsplash
Як проявляється емоційний голод
- Раптово виникає нав'язливе бажання з'їсти щось "смачненьке".
- Не залежить від останнього прийому їжі.
- Складно сфокусуватися на чомусь іншому.
- Ставлення до їжі, як до способу втішити себе, порадувати.
- Після насичення виникає почуття провини.
Що робити в таких ситуаціях? Постарайтеся відстежити свої емоції. Що ви відчуваєте у цей момент? Чи можете впоратися без їжі? Опрацюйте причини і знайдіть свою внутрішню мотивацію. І тоді побачите, бажання заїдати стрес поступово зникне.
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