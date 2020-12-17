Если вы давно планируете заниматься физическими упражнениями и спортом, но не уверены в своем решении, брать ли абонемент в фитнес-клуб или остановить выбор на занятиях в домашних условиях, то этот гайд для вас.

Занятия спортом в фитнес-клубе имеет ряд основных преимуществ:

Добавляет уверенности и вдохновляет не останавливаться. Ведь несмотря на окружающих, которые умело справляются с тренажерами и спортивным инвентарем, исчезает чувство страха и сомнений в себе, хочется быстрее достичь поставленной цели. Есть определенная поддержка окружения, все на одной волне.

Ведь несмотря на окружающих, которые умело справляются с тренажерами и спортивным инвентарем, исчезает чувство страха и сомнений в себе, хочется быстрее достичь поставленной цели. Есть определенная поддержка окружения, все на одной волне. Вносит разнообрази е в трениров очный процесс . Поскольку в фитнес-клубе в наличии большое количество тренажеров и спортивного инвентаря для качественной комплексной тренировки на любые группы мышц. В домашних условиях трудно обеспечить многообразие под каждую задачу и тренировки могут быть из-за этого ограничены.

. Поскольку в фитнес-клубе в наличии большое количество тренажеров и спортивного инвентаря для качественной комплексной тренировки на любые группы мышц. В домашних условиях трудно обеспечить многообразие под каждую задачу и тренировки могут быть из-за этого ограничены. Позволяет получить оперативную профессиональную обратную связь . Мы точно знаем, что новичкам сложно обойтись без помощи профессионального тренера, особенно на первых порах. Он поможет правильно составить программу тренировок, количество подходов, укажет на ошибки и расскажет, как их исправить. Тренер следит за качеством выполнения упражнений и техникой движений, что очень важно на пути к построению красивого тела и здоровых суставов.

. Мы точно знаем, что новичкам сложно обойтись без помощи профессионального тренера, особенно на первых порах. Он поможет правильно составить программу тренировок, количество подходов, укажет на ошибки и расскажет, как их исправить. Тренер следит за качеством выполнения упражнений и техникой движений, что очень важно на пути к построению красивого тела и здоровых суставов. Обеспечивает психологическую поддержку и разнообразит виды тренировок. Если самостоятельно заниматься сложно и скучно, то можно посещать групповые занятия с инструктором, выбирая соответствующий уровень нагрузки и программу.

Если самостоятельно заниматься сложно и скучно, то можно посещать групповые занятия с инструктором, выбирая соответствующий уровень нагрузки и программу. Оздоровительный. Некоторые абонементы в спортивные залы включают в себя доступ к спа-салона, сауны и фитнес-бара, которые идеально подходят для тренировок.

Читайте Как стать футбольным тренером и сколько стоит обучение

Есть только один минус, который теоретически может помешать – стоимость. Часто это довольно высокая цена абонемента, также нужно платить за весь год тренировок сразу (реже полгода). Это может остановить новичков, которые не уверены в том, что найдут силы и мотивацию ходить в зал регулярно. Есть лайфхак, который позволяет уменьшить нагрузку на бюджет и сэкономить существенную сумму на оплате абонемента. Делимся им:

можно оформить бесплатную карточку мобильного банка sportbank, который возвращает 10% кэшбек на оплату товаров и услуг в категории "спорт", в эту категорию, конечно же, входит и фитнес-клуб. А также воспользоваться кредитным лимитом, условия которого позволяют оплатить абонемент, а возвращать деньги беспроцентно течение 4-х месяцев комфортными частями.

Если подытожить, видим, что социальная атмосфера фитнес-клуба лучше стимулирует и вдохновляет. Поэтому мы понимаем, что посещение тренажерного зала может стать отличной мотивацией, необходимой вам в начале спортивной жизни. Также фитнес-клуб может предложить широкий спектр мер по повышению гибкости, осанки, силы и т.д. Также есть свободный доступ к специалистам, которые помогут по любому вопросу, когда в домашних условиях такая опция возможна, но трудно реализуема.

Прежде чем принимать решение о посещении фитнес-клуба, взвесьте все за и против, также можно посетить все удобные залы, попробовать в каждом первое бесплатное занятие, прежде чем сразу покупать абонемент. Просто почувствуйте на себе атмосферу единомышленников и тогда точно поймете, готовы ли вы тратить на это средства.

В любом случае тренировки в домашних условиях также полезны, если соблюдать все правила безопасности и технику упражнений.

А вы занимаетесь в фитнес-клубе?