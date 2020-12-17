Что выбрать: занятия в домашних условиях или абонемент в фитнес-клуб
Если вы давно планируете заниматься физическими упражнениями и спортом, но не уверены в своем решении, брать ли абонемент в фитнес-клуб или остановить выбор на занятиях в домашних условиях, то этот гайд для вас.
Занятия спортом в фитнес-клубе имеет ряд основных преимуществ:
- Добавляет уверенности и вдохновляет не останавливаться. Ведь несмотря на окружающих, которые умело справляются с тренажерами и спортивным инвентарем, исчезает чувство страха и сомнений в себе, хочется быстрее достичь поставленной цели. Есть определенная поддержка окружения, все на одной волне.
- Вносит разнообразие в тренировочный процесс. Поскольку в фитнес-клубе в наличии большое количество тренажеров и спортивного инвентаря для качественной комплексной тренировки на любые группы мышц. В домашних условиях трудно обеспечить многообразие под каждую задачу и тренировки могут быть из-за этого ограничены.
- Позволяет получить оперативную профессиональную обратную связь. Мы точно знаем, что новичкам сложно обойтись без помощи профессионального тренера, особенно на первых порах. Он поможет правильно составить программу тренировок, количество подходов, укажет на ошибки и расскажет, как их исправить. Тренер следит за качеством выполнения упражнений и техникой движений, что очень важно на пути к построению красивого тела и здоровых суставов.
- Обеспечивает психологическую поддержку и разнообразит виды тренировок. Если самостоятельно заниматься сложно и скучно, то можно посещать групповые занятия с инструктором, выбирая соответствующий уровень нагрузки и программу.
- Оздоровительный. Некоторые абонементы в спортивные залы включают в себя доступ к спа-салона, сауны и фитнес-бара, которые идеально подходят для тренировок.
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Есть только один минус, который теоретически может помешать – стоимость. Часто это довольно высокая цена абонемента, также нужно платить за весь год тренировок сразу (реже полгода). Это может остановить новичков, которые не уверены в том, что найдут силы и мотивацию ходить в зал регулярно. Есть лайфхак, который позволяет уменьшить нагрузку на бюджет и сэкономить существенную сумму на оплате абонемента. Делимся им:
- можно оформить бесплатную карточку мобильного банка sportbank, который возвращает 10% кэшбек на оплату товаров и услуг в категории "спорт", в эту категорию, конечно же, входит и фитнес-клуб. А также воспользоваться кредитным лимитом, условия которого позволяют оплатить абонемент, а возвращать деньги беспроцентно течение 4-х месяцев комфортными частями.
Если подытожить, видим, что социальная атмосфера фитнес-клуба лучше стимулирует и вдохновляет. Поэтому мы понимаем, что посещение тренажерного зала может стать отличной мотивацией, необходимой вам в начале спортивной жизни. Также фитнес-клуб может предложить широкий спектр мер по повышению гибкости, осанки, силы и т.д. Также есть свободный доступ к специалистам, которые помогут по любому вопросу, когда в домашних условиях такая опция возможна, но трудно реализуема.
Прежде чем принимать решение о посещении фитнес-клуба, взвесьте все за и против, также можно посетить все удобные залы, попробовать в каждом первое бесплатное занятие, прежде чем сразу покупать абонемент. Просто почувствуйте на себе атмосферу единомышленников и тогда точно поймете, готовы ли вы тратить на это средства.
В любом случае тренировки в домашних условиях также полезны, если соблюдать все правила безопасности и технику упражнений.
А вы занимаетесь в фитнес-клубе?
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