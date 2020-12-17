Якщо ви давно плануєте займатись фізичними вправами та спортом, але не впевнені у своєму рішенні брати абонемент у фітнес-клуб чи зупинити вибір на заняттях у домашніх умовах, то цей гайд саме для вас.

Заняття спортом у фітнес-клубі має ряд основних переваг:

Додає впевненості та надихає не зупинятись . Адже дивлячись на оточуючих, які вправно справляються з тренажерами та спортивним інвентарем, зникає почуття страху та сумнівів у собі, хочеться швидше досягти поставленої цілі. Є певна підтримка оточення, всі на одній хвилі.

. Адже дивлячись на оточуючих, які вправно справляються з тренажерами та спортивним інвентарем, зникає почуття страху та сумнівів у собі, хочеться швидше досягти поставленої цілі. Є певна підтримка оточення, всі на одній хвилі. Урізноманітнює тренування . Бо у фітнес-клубі у наявності велика кількість тренажерів та спортивного інвентарю для проведення якісного комплексного тренування на будь-які групи м'язів. У домашніх умовах важко забезпечити різноманіття під кожну задачу і тренування можуть бути через це обмежені.

. Бо у фітнес-клубі у наявності велика кількість тренажерів та спортивного інвентарю для проведення якісного комплексного тренування на будь-які групи м'язів. У домашніх умовах важко забезпечити різноманіття під кожну задачу і тренування можуть бути через це обмежені. Дозволяє отримати оперативний професійний зворотній зв'язок. Ми точно знаємо, що новачкам складно обійтися без допомоги професійного тренера, особливо, на перших порах. Він допоможе правильно скласти програму тренувань, кількість підходів, вкаже на помилки та розповість, як їх виправити. Тренер слідкує за якістю виконання вправ та технікою рухів, що дуже важливо на шляху до побудови гарного тіла та здорових суглобів.

Ми точно знаємо, що новачкам складно обійтися без допомоги професійного тренера, особливо, на перших порах. Він допоможе правильно скласти програму тренувань, кількість підходів, вкаже на помилки та розповість, як їх виправити. Тренер слідкує за якістю виконання вправ та технікою рухів, що дуже важливо на шляху до побудови гарного тіла та здорових суглобів. Забезпечує психологічну підтримку та урізноманітнює види тренувань . Якщо самостійно займатися складно та нудно, то можна відвідувати групові заняття з інструктором, обираючи відповідний рівень навантаження та програму.

. Якщо самостійно займатися складно та нудно, то можна відвідувати групові заняття з інструктором, обираючи відповідний рівень навантаження та програму. Оздоровчий. Деякі абонементи спортивні зали включають в себе доступ до спа-салону, сауни та фітнес-бару, які ідеально підходять для тренувань.

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Є лише один мінус, який теоретично може стати на заваді – вартість. Часто це доволі велика ціна за абонемент, також потрібно платити за весь рік тренувань одразу (рідше за пів року). Це може зупинити новачків, які не впевнені в тому, що знайдуть сили та мотивацію ходити в зал регулярно. Є лайфхак, який дозволяє зменшити навантаження на бюджет та зекономити суттєву суму на оплаті абонементу. Ділимось ним:

можна оформити безкоштовну картку мобільного банку sportbank, який повертає 10% кешбеку на оплату товарів і послуг у категорії "спорт", до цієї категорії, звичайно ж, входить і фітнес-клуб. А також скористатися кредитним лімітом, умови якого дозволяють оплатити абонемент, а повертати гроші безвідсотково протягом 4-х місяців комфортними частинами.

Якщо підсумувати, бачимо, що соціальна атмосфера фітнес-клубу краще стимулює та надихає. Тож ми розуміємо, що відвідування тренажерного залу може стати відмінною мотивацією, необхідної вам при початку спортивного життя. Також фітнес-клуб може пропонувати широкий спектр заходів для підвищення гнучкості, постави, сили і т.д. Також є вільний доступ до фахівців, які допоможуть з будь-якого питання, коли у домашніх умовах така опція можлива, але важко реалізувати.

Перш ніж приймати рішення про відвідування фітнес-клубу, зважте всі за та проти, також можна відвідати всі зручні зали, спробувати у кожному перше безкоштовне тренування, аніж купувати абонемент. Просто відчуйте на собі атмосферу однодумців і тоді точно зрозумієте, чи готові ви витрачати на це кошти.

У будь-якому разі тренування у домашніх умовах також корисні, якщо дотримуватись усіх правил безпеки та техніки вправ.

А ви займаєтеся у фітнес-клубі?