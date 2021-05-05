Одна из первых проблем, с которыми сталкиваются начинающие – вода во время тренировки в тренажерном зале. По этому вопросу зачастую противоречивые мнения: одни люди уверяют, что пить воду во время спортивных занятий необходимо, другие – что не рекомендуется.

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Однако, как пишут в спортклубе Smidyuk Academy со ссылкой на рекомендации American College of Sports Medicine , необходимо употреблять 80 – 200 миллилитров воды каждые 20 минут при физических нагрузках продолжительностью около часа.

Конечно, точная норма зависит от многих критериев: от интенсивности тренировки, частоты потоотделение, температуры воздуха. Но пить воду в процессе тренировок не только можно, но и нужно.