В разгар лета грех не наслаждаться свежими фруктами, а еще они – источник витаминов и клетчатки. Исключать такие продукты из рациона ни в коем случае нельзя. Однако об их калорийность все же стоит помнить. Нутрициолог Надежда Пахирко подготовила полезную шпаргалку, по которой легче будет контролировать размер порций.

И еще Как есть и худеть по методу тарелки: диетолог показала на фото конкретные примеры порций

Выбирайте любимые фрукты и определяйте свою порцию

Абрикосы – 44 калорий на 100 граммов;

Персики – 46 калорий на 100 граммов;

– Бананы – 91 калория на 100 граммов;

– Яблоки – 44 калорий на 100 граммов;

– Груши – 42 калории на 100 граммов;

– Апельсины – 38 калорий на 100 граммов;

– Хурма – 55 калорий на 100 граммов;

– Киви – 49 калорий на 100 граммов;

– Финики (свежие) – 274 калорий на 100 граммов;

– Манго – 67 калорий на 100 граммов;

– Мандарины – 38 калорий на 100 граммов;

– Дыня – 39 калорий на 100 граммов;

– Ананас – 49 калорий на 100 граммов;

– Инжир свежий – 49 калорий на 100 граммов.

Если вы сжигаете лишние килограммы, не забывайте учитывать калорийность фруктов в свою дневную норму, чтобы продолжать снижать вес.