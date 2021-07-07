В разгар лета грех не наслаждаться свежими фруктами, а еще они – источник витаминов и клетчатки. Исключать такие продукты из рациона ни в коем случае нельзя. Однако об их калорийность все же стоит помнить. Нутрициолог Надежда Пахирко подготовила полезную шпаргалку, по которой легче будет контролировать размер порций.

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Выбирайте любимые фрукты и определяйте свою порцию

  • Абрикосы – 44 калорий на 100 граммов;
  • Персики  46 калорий на 100 граммов;
  • Бананы  91 калория на 100 граммов;
  • Яблоки  44 калорий на 100 граммов;
  • Груши  42 калории на 100 граммов;
  • Апельсины  38 калорий на 100 граммов;
  • Хурма  55 калорий на 100 граммов;
  • Киви  49 калорий на 100 граммов;
  • Финики (свежие)  274 калорий на 100 граммов;
  • Манго  67 калорий на 100 граммов;
  • Мандарины  38 калорий на 100 граммов;
  • Дыня  39 калорий на 100 граммов;
  • Ананас  49 калорий на 100 граммов;
  • Инжир свежий  49 калорий на 100 граммов.

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