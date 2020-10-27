Скандинавская ходьба: что нужно для занятий этим новым видом фитнеса
Вы точно видели в парках и скверах людей разного возраста, которые гордо шагают с металлическими палками в руках. Это сторонники скандинавской ходьбы, которая только набирает популярность в Украине.
Убеждены, что большинство из вас заинтересовались этим необычным фитнесом и тоже хотели бы попробовать. О том, как начать заниматься, рассказывает Active 24.
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Нордик подходит людям в любом возрасте / Фото prostoprosport
Второе название этого достаточно "молодого" у нас в стране досуга – нордик. При скандинавской ходьбе нагрузка не очень большая, но она положительно влияет сразу на все тело.
Из преимуществ этого вида спорта называют то, что он бережет колени и не перегружает позвоночник. Поэтому сегодня все больше сторонников здорового образа жизни занимаются именно скандинавской ходьбой, а не, скажем, бегом.
Скандинавская ходьба влияет на все группы мышц / Фото rzdz-dnn
Нордик минимизирует риск травм. Здесь вы никогда:
- не повредите колено,
- не растянете мышцы,
- не сломаете конечности.
Напротив, уже с первой прогулки вы будете получать удовольствие от пребывания на природе и умеренной нагрузки на все тело.
Приятно заниматься спортом всей семьей / Фото rubaltic
Для того чтобы начать заниматься скандинавской ходьбой, нужно немного:
- удобную обувь типа кроссовок,
- простые палки.
И, конечно, комфортную просторную одежду, которая не мешает двигаться – такая найдется дома у каждого. Бюджетные трекинговые палки можно приобрести от 100 гривен за штуку.
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Можно заниматься скандинавской ходьбой в парке недалеко от дома / Фото rider-skill
Чтобы не натереть мозоли на руках, лучше взять перчатки.
Такой экипировки хватит, чтобы провести несколько тренировок и понять, нравится ли вам нордик. Далее можно найти клубы единомышленников в своем городе и постепенно покупать профессиональную одежду, обувь и палки.