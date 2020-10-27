Вы точно видели в парках и скверах людей разного возраста, которые гордо шагают с металлическими палками в руках. Это сторонники скандинавской ходьбы, которая только набирает популярность в Украине.

Убеждены, что большинство из вас заинтересовались этим необычным фитнесом и тоже хотели бы попробовать. О том, как начать заниматься, рассказывает Active 24 .

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Нордик подходит людям в любом возрасте / Фото prostoprosport

Второе название этого достаточно "молодого" у нас в стране досуга – нордик . При скандинавской ходьбе нагрузка не очень большая, но она положительно влияет сразу на все тело .

Из преимуществ этого вида спорта называют то, что он береже т колени и н е перегружает позвоночник . Поэтому сегодня все больше сторонников здорового образа жизни занимаются именно скандинавской ходьбой, а не, скажем, бегом.



Скандинавская ходьба влияет на все группы мышц / Фото rzdz-dnn

Нордик минимизирует риск травм . Здесь вы никогда:

не повредите колено,

не растянете мышцы,

не сломаете конечности.

Напротив, уже с первой прогулки вы будете получать удовольствие от пребывания на природе и умеренной нагрузки на все тело.



Приятно заниматься спортом всей семьей / Фото rubaltic

Для того чтобы начать заниматься скандинавской ходьбой, нужно немного :

удобную обувь типа кроссовок,

простые палки.

И, конечно, комфортную просторную одежду , которая не мешает двигаться – такая найдется дома у каждого. Бюджетные трекинговые палки можно приобрести от 100 гривен за штуку .

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Можно заниматься скандинавской ходьбой в парке недалеко от дома / Фото rider-skill

Чтобы не натереть мозоли на руках, лучше взять перчатки .