Ви точно бачили у парках і скверах людей різного віку, які гордо крокують з металевими палицями в руках. Це прихильники скандинавської ходьби, що тільки набирає популярності в Україні.

Переконані, що більшість з вас зацікавилися цим незвичним фітнесом і теж хотіли б спробувати. Про те, як почати займатися, розповідає Active 24.

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Нордік корисний в будь-якому віці / Фото prostoprosport

Друга назва цього досить "молодого" у нас в країні дозвілля – нордік. При скандинавській ходьбі навантаження не дуже велике, однак вона позитивно впливає одразу на все тіло.

З переваг цього виду спорту називають те, що він береже коліна та не перенавантажує хребет. Тому сьогодні все більше прихильників здорового способу життя займаються саме скандинавською ходьбою, а не, скажімо, бігом.



Скандинавська ходьба впливає на всі групи м'язів / Фото rzdz-dnn

Нордік мінімізує ризик травм. Тут ви ніколи:

не пошкодите коліно,

не розтягнете м'язи,

не зламаєте кінцівки.

Навпаки, вже з першої прогулянки ви будете отримувати задоволення від перебування на природі й помірного навантаження на все тіло.



Приємно займатися спортом усією сім'єю / Фото rubaltic

Для того, щоб почати займатися скандинавською ходьбою, потрібно небагато:

зручне взуття типу кросівок,

найпростіші палиці.

І, звісно, комфортний просторий одяг, що не заважає рухатися – такий знайдеться вдома у кожного. Бюджетні трекінгові палиці можна придбати від 100 гривень за штуку.

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Можна займатися скандинавською ходьбою в парку неподалік дому / Фото rider-skill

Щоб не натерти мозолі на руках, краще взяти рукавички.

Такого екіпірування вистачить, щоб провести кілька тренувань і зрозуміти, чи подобається вам нордік. Далі можна знайти клуби однодумців у своєму місті й поступово купувати професійний одяг, взуття й палиці.