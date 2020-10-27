Скандинавська ходьба: що потрібно для занять цим новим видом фітнесу
Ви точно бачили у парках і скверах людей різного віку, які гордо крокують з металевими палицями в руках. Це прихильники скандинавської ходьби, що тільки набирає популярності в Україні.
Переконані, що більшість з вас зацікавилися цим незвичним фітнесом і теж хотіли б спробувати. Про те, як почати займатися, розповідає Active 24.
Зверніть увагу: Як займатися спортом в умовах карантину: поради тренера
Нордік корисний в будь-якому віці / Фото prostoprosport
Друга назва цього досить "молодого" у нас в країні дозвілля – нордік. При скандинавській ходьбі навантаження не дуже велике, однак вона позитивно впливає одразу на все тіло.
З переваг цього виду спорту називають те, що він береже коліна та не перенавантажує хребет. Тому сьогодні все більше прихильників здорового способу життя займаються саме скандинавською ходьбою, а не, скажімо, бігом.
Скандинавська ходьба впливає на всі групи м'язів / Фото rzdz-dnn
Нордік мінімізує ризик травм. Тут ви ніколи:
- не пошкодите коліно,
- не розтягнете м'язи,
- не зламаєте кінцівки.
Навпаки, вже з першої прогулянки ви будете отримувати задоволення від перебування на природі й помірного навантаження на все тіло.
Приємно займатися спортом усією сім'єю / Фото rubaltic
Для того, щоб почати займатися скандинавською ходьбою, потрібно небагато:
- зручне взуття типу кросівок,
- найпростіші палиці.
І, звісно, комфортний просторий одяг, що не заважає рухатися – такий знайдеться вдома у кожного. Бюджетні трекінгові палиці можна придбати від 100 гривень за штуку.
Також цікаво: Як почати займатися спортом і не закинути тренування
Можна займатися скандинавською ходьбою в парку неподалік дому / Фото rider-skill
Щоб не натерти мозолі на руках, краще взяти рукавички.
Такого екіпірування вистачить, щоб провести кілька тренувань і зрозуміти, чи подобається вам нордік. Далі можна знайти клуби однодумців у своєму місті й поступово купувати професійний одяг, взуття й палиці.