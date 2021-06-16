Для того чтобы получить плоский живот, необходимо следить за питанием и выполнять тренировки. Эффективные упражнения показала спортсменка, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Для тонуса мышц пресса достаточно выполнять пару упражнений 2 раза в неделю. Или по 1 упражнению в конце вашей обычной тренировки. Но чтоб увидеть свой пресс, надо навести порядок в своей тарелке и в голове,
– отметила Самойлова.
Как получить стальной пресс
По словам тренера, нужно соблюдать два основных правила:
- питаться полезными и простыми продуктами;
- быть активными в течение дня.
Красивый пресс можно сделать в домашних условиях / Фото Pixabay
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Как упражнения делать:
- Складочка – 20 раз в 3 – 4 подхода.
- Шаги ногами вверх и вниз – 30 шагов в 3 подхода.
- Касание рукой противоположной ноги – по 10 раз на каждую ногу в 3 – 4 подхода.
- Ноги вместе/ноги врозь – 20 раз в 3 – 4 подхода.
Как правильно тренироваться: смотрите видео