Для того чтобы получить плоский живот, необходимо следить за питанием и выполнять тренировки. Эффективные упражнения показала спортсменка, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Для тонуса мышц пресса достаточно выполнять пару упражнений 2 раза в неделю. Или по 1 упражнению в конце вашей обычной тренировки. Но чтоб увидеть свой пресс, надо навести порядок в своей тарелке и в голове,

– отметила Самойлова.

Как получить стальной пресс

По словам тренера, нужно соблюдать два основных правила:

питаться полезными и простыми продуктами;

быть активными в течение дня.

Красивый пресс можно сделать в домашних условиях / Фото Pixabay

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Как упражнения делать:

Складочка – 20 раз в 3 – 4 подхода.

Шаги ногами вверх и вниз – 30 шагов в 3 подхода.

Касание рукой противоположной ноги – по 10 раз на каждую ногу в 3 – 4 подхода.

Ноги вместе/ноги врозь – 20 раз в 3 – 4 подхода.

Как правильно тренироваться: смотрите видео