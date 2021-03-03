Бренд adidas и эстонский рэпер Томми Кэшем представили самую длинную в мире, по словам звезды, обувь – кроссовки Superstar. Хип-хоппер показал результат коллаборации с известной компанией на своей странице в Instagram.

Томми Кэш готовит совместную коллекцию с adidas Originals. Для начала он придумал кастомизированную пару модели Superstar.

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В анонсе коллаборации музыкант позирует в очень длинных кроссовках, длина которых составляет около метра каждый. Удлиненная обувь имеет более 40 люверсов для шнурков, один кроссовок в паре белый, а другой – черный, а на пятке есть автограф музыканта. По словам артиста, противоположные цвета отражают его дуальность, ведь в нем одновременно живут ангел и дьявол.

Кроме этого, Томми Кэш рассказал, что сейчас пару из общей коллекции можно выиграть в приложении adidas. Победителей будет трое, их определят 3 марта, тогда же кроссовки поступят в продажу.

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На самом деле счастливчикам достанутся, и в продажу поступят Superstar привычной длины – удивительная длинная пара была создана только для рекламной кампании. И знаменитость устроил целую фотосессию в необычных кроссовках: