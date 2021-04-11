Рыбный суп с фасолью: диетолог поделилась постным и полезным рецептом
Диетолог Надежда Пахирко не советует прибегать к изнурительным диетам и сильно ограничивать себя в еде. Вместо этого лучше питаться здорово и сбалансировано. И этот рецепт супа принадлежит именно к такому рациону.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
По словам Надежды Пахирко, рыба богата кальцием, который необходим женщинам, особенно после 40 лет. А в фасоли много фитоэстрогенов. Поэтому такой суп должен быть в рационе каждой женщины. А еще он сытный и богатый белком. Кроме этого, это блюдо отлично подойдет и тем, кто постится.
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Рецепт рыбного супа с фасолью
Ингредиенты
- Горбуша консервированная в собственном соку – 180 граммов
- Фасоль консервированная – 120 граммов
- Цветная капуста – 100 граммов
- Морковь – 50 граммов
- Лук – 30 граммов
- Помидор – 60 граммов
- Вода – 1 литр
- Соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления
- Лук порежьте мелко, морковь натрите на терке и обжарьте вместе на сухой сковороде.
- Снимите кожицу с помидора, измельчите и добавьте к овощам.
- В кипящую подсоленную воду положите капусту и варите 10 минут
- Добавьте кусочки горбуши и фасоль.
- Теперь переложите овощи со сковороды в кастрюлю.
- Посолите, перемешайте и варить еще 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
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