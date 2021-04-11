Диетолог Надежда Пахирко не советует прибегать к изнурительным диетам и сильно ограничивать себя в еде. Вместо этого лучше питаться здорово и сбалансировано. И этот рецепт супа принадлежит именно к такому рациону.

По словам Надежды Пахирко, рыба богата кальцием, который необходим женщинам, особенно после 40 лет. А в фасоли много фитоэстрогенов. Поэтому такой суп должен быть в рационе каждой женщины. А еще он сытный и богатый белком. Кроме этого, это блюдо отлично подойдет и тем, кто постится.

И еще Для любителей завтраков из яиц: подборка рецептов здоровых омлетов

Рецепт рыбного супа с фасолью

Ингредиенты

Горбуша консервированная в собственном соку – 180 граммов

Фасоль консервированная – 120 граммов

Цветная капуста – 100 граммов

Морковь – 50 граммов

Лук – 30 граммов

Помидор – 60 граммов

Вода – 1 литр

Соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления

Лук порежьте мелко, морковь натрите на терке и обжарьте вместе на сухой сковороде. Снимите кожицу с помидора, измельчите и добавьте к овощам. В кипящую подсоленную воду положите капусту и варите 10 минут Добавьте кусочки горбуши и фасоль. Теперь переложите овощи со сковороды в кастрюлю. Посолите, перемешайте и варить еще 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Читайте также Шашлыки из индейки: диетолог рассказала, как полезно приготовить мясо с тремя видами маринада