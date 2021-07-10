Творожная запеканка – идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. Готовится она довольно просто и быстро и из всех доступных продуктов. Рецептом поделилась диетолог Наталья Макиенко.
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Рецепт творожной запеканки с шоколадным соусом
Ингредиенты (2 – 3 порции)
- сыр 5 – 9%: 250 – 300 граммов;
- яйцо: 1 штука;
- мука из полбы / пшеницы твердых сортов / рисовая: 2 столовые ложки;
- кокосовое масло: 1 столовая ложка;
- корица, куркума: по вкусу;
- шоколад не более 70%: 50 – 70 граммов.
Способ приготовления
- Взбейте блендером сыр и яйцо, добавьте муку, масло, специи и еще раз все перемешайте.
- Выложите в форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
- Для приготовления соуса растопите на медленном огне шоколад с маслом, постоянно помешивая (можно растопить на водяной бане).
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