Сирна запіканка – ідеальний варіант для ситного сніданку або легкої вечері. Готується вона доволі просто та швидко й з усіх доступних продуктів. Рецептом поділилася дієтологиня Наталя Макієнко.
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Рецепт сирної запіканки з шоколадним соусом
Інгредієнти (2 – 3 порції)
- сир 5 – 9%: 250 – 300 грамів;
- яйце: 1 штука;
- борошно з полби / пшениці твердих сортів / рисове: 2 столові ложки;
- кокосова олія: 1 столова ложка;
- кориця, куркума: на смак;
- шоколад не більше як 70%: 50 – 70 грамів.
Спосіб приготування
- Збийте блендером сир та яйце, додайте борошно, олію, спеції та ще раз усе перемішайте.
- Викладіть у форму і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
- Для приготування соусу розтопіть на повільному вогні шоколад з олією, постійно помішуючи (можна розтопити на водяній бані).
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