Сирна запіканка – ідеальний варіант для ситного сніданку або легкої вечері. Готується вона доволі просто та швидко й з усіх доступних продуктів. Рецептом поділилася дієтологиня Наталя Макієнко.

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Рецепт сирної запіканки з шоколадним соусом

Інгредієнти (2 – 3 порції)

сир 5 – 9%: 250 – 300 грамів;

яйце: 1 штука;

борошно з полби / пшениці твердих сортів / рисове: 2 столові ложки;

кокосова олія: 1 столова ложка;

кориця, куркума: на смак;

шоколад не більше як 70%: 50 – 70 грамів.

Спосіб приготування

Збийте блендером сир та яйце, додайте борошно, олію, спеції та ще раз усе перемішайте. Викладіть у форму і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Для приготування соусу розтопіть на повільному вогні шоколад з олією, постійно помішуючи (можна розтопити на водяній бані).

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Готовій запіканці дайте охолонути і полийте шоколадною глазур'ю перед подачею.