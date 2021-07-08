З цим станом потрібно боротися. Як перестати заїдати стрес – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Поставили перед собою мету мати гарне підтягнуте тіло? Відмовтеся від системи заохочення їжею. Домігшись гарної форми у спортзалі, не розслабляйтеся й не вживайте шкідливі продукти, як би цього не хотілося,

– зазначила Полтавська.

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Під час стресу багато хто тягнеться до холодильника, хоча почуття голоду при цьому не відчувають. Вся річ у тривожному стані, який заїдається шкідливою їжею.

Важливо! Тренерка пояснила, що люди у стресі тягнуться за шкідливими продуктами (солодощами, швидкоїжею та ін.), тому що корисна їжа не доставляє такого задоволення.

Для того щоб позбутися від цієї залежності, слід задуматися, чому ви хочете щось з'їсти.

Під час стресу хочеться чогось смачненького / Фото Pixabay

Можливо, причина криється у вашому душевному стані, а не в тому, що ви дійсно відчуваєте голод,

– додала тренерка.

За її словами, слід відволіктися. Для цього підійде будь-яке заняття, що вимагає уваги.

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Думайте про наслідки

Анастасія Полтавська зазначила, що в моменти стресу варто подумати про те, які наслідки матиме шкідлива їжа, до якої тягнуться руки. Після цього буде складно одягнути красиву сукню чи з'явитися на пляжі у купальнику.

Пам'ятайте, що здорове харчування є запорукою гарного самопочуття й привабливого зовнішнього вигляду. Метою мають бути ці нагороди, а не одномоментна радість від смачної їжі,

– резюмувала вона.