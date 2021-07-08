З цим станом потрібно боротися. Як перестати заїдати стрес – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.
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Поставили перед собою мету мати гарне підтягнуте тіло? Відмовтеся від системи заохочення їжею. Домігшись гарної форми у спортзалі, не розслабляйтеся й не вживайте шкідливі продукти, як би цього не хотілося,
– зазначила Полтавська.
Як навчитися не заїдати депресію
Під час стресу багато хто тягнеться до холодильника, хоча почуття голоду при цьому не відчувають. Вся річ у тривожному стані, який заїдається шкідливою їжею.
Для того щоб позбутися від цієї залежності, слід задуматися, чому ви хочете щось з'їсти.
Під час стресу хочеться чогось смачненького / Фото Pixabay
Можливо, причина криється у вашому душевному стані, а не в тому, що ви дійсно відчуваєте голод,
– додала тренерка.
За її словами, слід відволіктися. Для цього підійде будь-яке заняття, що вимагає уваги.
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Думайте про наслідки
Анастасія Полтавська зазначила, що в моменти стресу варто подумати про те, які наслідки матиме шкідлива їжа, до якої тягнуться руки. Після цього буде складно одягнути красиву сукню чи з'явитися на пляжі у купальнику.
Пам'ятайте, що здорове харчування є запорукою гарного самопочуття й привабливого зовнішнього вигляду. Метою мають бути ці нагороди, а не одномоментна радість від смачної їжі,
– резюмувала вона.