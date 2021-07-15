Любители овсянки могут побаловать себя оригинальным блюдом. Рецептом запеканки из овсянки поделилась кулинарный блогер Анастасия Монахова.

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Запеканка из овсянки

Ингредиенты:

  • Овсянка – 7 столовых ложек.
  • Банан – 1 штука.
  • Яйцо – 2 штуки.
  • Молоко – 130 – 150 миллилитров.
  • Разрыхлитель – 5 грамм.
  • Сахарозаменитель – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Грецкие орехи.

Невероятная запеканка разнообразит завтраки / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Овсянку засыпаем в емкость и добавляем к ней нарезанный банан.
  • Вливаем молоко и добавляем разрыхлитель.
  • Взбиваем смесь погружным блендером.
  • Добавляем яйца, сахарозаменитель и соль.
  • Взбиваем тесто вилкой и выливаем в форму для запекания.
  • Украшаем все грецкими орехами и отправляем в духовку на 30 минут под 180 градусов.