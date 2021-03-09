Практически каждая женщина сталкивалась с такой проблемой, как растяжки на теле. Чаще всего они появляются после беременности и родов.

Что еще может вызывать появление растяжек и как от них избавиться – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся растяжки багряного или фиолетового цвета за счет того, что просвечиваются кровеносные сосуды через соединительную ткань. После того, как восстановится тонкий слой эпидермиса, растяжки становятся розовыми, а потом и вовсе белыми, после чего намного сложнее поддаются коррекции,

– отметила Кален.

Почему появляются растяжки

Она уточнила, что растяжки являются следствием гормональных изменений в организме, которые, в частности, могут быть вызваны беременностью и родами. Кожа женщины растягивается, ее эластичности не хватает, чтобы сократиться, поэтому в местах надрывов появляется соединительная ткань. Меланин в ней отсутствует, поэтому при загаре растяжки остаются белыми.

Убрать растяжки можно несколькими способами / Фото medportal

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Как избавиться от растяжек

По словам Елены Кален, лучшим способом избавления от растяжек является лазерная терапия. Шлифовка позволяет выравнять поверхность кожи и растяжки становятся менее заметными.

Косметологи рекомендуют пройти курсы мезотерапии. Во время процедур в кожу вводят витаминные коктейли, которые помогают ускорить регенерацию клеток. К минусам подобного варианта относят болезненность и высокую стоимость.

Еще можно использовать специальные кремы, которые содержат рассасывающие рубцовую ткань вещества. При этом часто для того, чтобы подобрать крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании,

– резюмировала эксперт.