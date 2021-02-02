Лук – продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка на кухне во время приготовления пищи.

Источник: инстаграм Светланы Фус

Какие вещества содержатся в луке, и как часто его нужно есть, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Большинство не обходится без лука на кухне. Он занимает особое место среди овощей. Для приготовления всевозможных блюд мы используем его почти всегда. Польза лука для организма ничем не заменима, это универсальный продукт,

– отметила Фус.

Какие полезные вещества содержатся в луке

Кверцетин – обладает сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.⁣

– обладает сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.⁣ Антоцианы относится к подгруппе актиоксидантов и придает фиолетовый или красный цвет луку. Считается, что чем темнее лук – тем лучше.

относится к подгруппе актиоксидантов и придает фиолетовый или красный цвет луку. Считается, что чем темнее лук – тем лучше. Соединения органической серы , например, аллицин. Этот компонент придает луку резкий запах и вкус, а также обладает антибактериальным и антигрибковым действием.⁣⁣⠀

, например, аллицин. Этот компонент придает луку резкий запах и вкус, а также обладает антибактериальным и антигрибковым действием.⁣⁣⠀ Фруктаны – полимеры фруктозы. Они не перевариваются и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидо- и лактобактерий).⁣⁣⠀

– полимеры фруктозы. Они не перевариваются и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидо- и лактобактерий).⁣⁣⠀ Сапонины – обладают противозапорными свойствами и снижают холестерин.⁣⁣⠀

По словам Фус, перечисленные вещества делают лук важным лекарственным растением.

Лук обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием и повышает иммунитет / Фото grandkulinar

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Лук – одно из средств профилактики многих болезней. Используют для облегчения боли в горле, при простуде. Кроме этого, лук поможет снизить уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз,

– добавила диетолог.

Лук способствует улучшению аппетита и выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника.

Противопоказания

Сырой лук не рекомендуется употреблять тем, у кого есть болезни ЖКТ (например, язва желудка или гастрит).

К побочным эффектам лука относят неприятный запах кожи и дыхания.

Однако, по мнению Фус, лук обладает бесценными лечебными свойствами, поэтому является отличным ингредиентом для многих блюд. Диетолог рекомендует ежедневно съедать одну луковицу средних размеров в сыром или приготовленном виде.