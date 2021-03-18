Почему лишний вес возвращается после диеты: известная диетолог назвала причину
Сброшенный вес после любой диеты снова возвращается. Иногда – с излишком.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Почему так происходит, и как не набирать вес снова – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Почему вес после диеты возвращается? Может вы начинаете слишком активно налегать на любимую пищу, и организм быстро восполняет утраченное? Или вам не хватает силы воли, чтобы ограничивать себя дальше? Запомните: любая диета – это огромный стресс для организма,
– отметила Фус.
Диетолог пояснила, что организм не получает ту пищу, в которой нуждается. Затем человек срывается и съедает любимый продукт (сладости, выпечку и пр.) и начинает на себя злиться. После окончания диеты – организм снова находится в стрессе, ведь нужно перестраиваться обратно и менять рацион.
Что происходит после диеты
- гормональный сбой;
- усталость и раздражительность;
- выпадение волос, расслоение ногтей, проблемы с кожей;
- нарушение работы всех систем;
- возможна депрессия.
Сбалансированное питание позволит убрать лишние килограммы без вреда для организма / Фото Pixabay
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По словам Светланы Фус, организм пытается себя защитить, поэтому замедляет метаболизм и в первую очередь сжигает не жиры, а мышечную ткань.
Итог: миллион усилий с вашей стороны и эффект, противоположный желаемому,
– резюмировала диетолог.
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