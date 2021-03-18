Каждая девушка мечтает иметь стройные и подтянутые ноги. Особенно это актуально в теплое время года, когда хочется носить короткие юбки и шорты.

Как привести тело в порядок и быстро похудеть в ногах – рассказала тренер Марина Боржемская.

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Как похудеть в ногах и бедрах? А еще на попе и чуть-чуть на животе? Такой вопрос встает перед многими, когда нужно быстро похудеть. Перед тем как начать худеть в ногах, вы должны понять простую вещь: не получится худеть исключительно локально, в каком-то одном месте – ногах или бедрах. Придется сбрасывать вес и возвращать стройность всему телу,

– отметила Боржемская.

Что нужно делать, чтобы быстрее похудеть

Необходимо много ходить. По словам Боржемской, еще лучший вариант – ходьба по ступенькам. Также в занятия можно включить плаванье.

Исключите из рациона магазинные соки и газированные напитки.

Высыпаться. Тренер пояснила, что важно ложиться и просыпаться в одно и то же время, ведь сон является залогом красоты женщины.

Секрет стройных ног прост – физическая активность, правильное питание и здоровый сон / Фото wmj

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Отказаться от сладкого. Магазинные вкусняшки лучше заменить полезными домашними сладостями.

Если вы стремитесь похудеть в ногах, то важно сосредоточиться на сжигании подкожной жировой прослойки и борьбе с целлюлитом, который как раз и атакует ноги, бедра и попу,

– резюмировала Марина Боржемская.