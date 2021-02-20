Диетолог Татьяна Лакуста подготовила перечень советов для родителей и рассказала, как нельзя бороться с избыточным весом ребенка. Определенное поведение может повредить детской психике.

Не ругайте ребенка, не прячьте пищу и не обвиняйте его

Ни в коем случае нельзя говорить: "посмотри на свой живот, на свои бока", "Не ешь конфетку, штаны уже малые стали".

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Не сажайте ребенка на диету без объяснений

Пока вы не разобрались с основой питания, не объяснили ребенку о физиологии изменений в теле: о чрезмерном аппетите, который может быть при половом созревании, об изменении веса – не запугивает подростков здоровыми салатами и отварной курицей,

– предостерегает диетолог.

Пересмотрите структуру питания дома, купите тарелки сбалансированного питания, разделены на секторы. Не запрещайте сладости, поговорите об их количестве и об их месте в рационе.



Поговорите с ребенком о количестве и о месте сладостей в рационе / Фото facebook

Не обсуждайте телосложение ребенка с подружками или бабушками

Сидя в соседней комнате, узнавать о себе различные эпитеты – очень неприятно, повышается скованность и уменьшается доверие к родителям,

– отмечает Лакуста.

Она также добавила, что сам ребенок может и не знать о своей проблеме, пока мама не скажет "не ешь хлеб, если не хочешь быть потом такой же толстой, как и я".

Не пренебрегайте фразами "я толстая/ый", "я себе не нравлюсь, стесняюсь себя"

Подростковый период – это атомный взрыв из чувств, эмоций, переворота в восприятии себя. Когда ребенок говорит о тяжелых переживаниях – родителям может быть еще труднее это переживать, так и может возникнуть желание отмахнуться. Но лучше проговорить совместные варианты решения ситуации, советует специалист.

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Проанализируйте атмосферу в квартире, школе, семье

Может, что-то случилось, ребенок переживает и поддерживает себя с помощью большого количества пищи,

– говорит Татьяна Лакуста.