Прятать еду и обвинять: как не стоит себя вести, если у вашего ребенка есть избыточный вес
Диетолог Татьяна Лакуста подготовила перечень советов для родителей и рассказала, как нельзя бороться с избыточным весом ребенка. Определенное поведение может повредить детской психике.
Источник:инстаграм Тетьяны Лакусты
Не ругайте ребенка, не прячьте пищу и не обвиняйте его
Ни в коем случае нельзя говорить: "посмотри на свой живот, на свои бока", "Не ешь конфетку, штаны уже малые стали".
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Не сажайте ребенка на диету без объяснений
Пока вы не разобрались с основой питания, не объяснили ребенку о физиологии изменений в теле: о чрезмерном аппетите, который может быть при половом созревании, об изменении веса – не запугивает подростков здоровыми салатами и отварной курицей,
– предостерегает диетолог.
Поговорите с ребенком о количестве и о месте сладостей в рационе / Фото facebook
Не обсуждайте телосложение ребенка с подружками или бабушками
Сидя в соседней комнате, узнавать о себе различные эпитеты – очень неприятно, повышается скованность и уменьшается доверие к родителям,
– отмечает Лакуста.
Она также добавила, что сам ребенок может и не знать о своей проблеме, пока мама не скажет "не ешь хлеб, если не хочешь быть потом такой же толстой, как и я".
Не пренебрегайте фразами "я толстая/ый", "я себе не нравлюсь, стесняюсь себя"
Подростковый период – это атомный взрыв из чувств, эмоций, переворота в восприятии себя. Когда ребенок говорит о тяжелых переживаниях – родителям может быть еще труднее это переживать, так и может возникнуть желание отмахнуться. Но лучше проговорить совместные варианты решения ситуации, советует специалист.
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Может, что-то случилось, ребенок переживает и поддерживает себя с помощью большого количества пищи,
– говорит Татьяна Лакуста.
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